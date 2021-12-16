Все такие пациенты раньше болели коронавирусом. Если до пандемии COVID-19 травматологи 8-й больницы Первого территориального объединения Львова выполняли 5-10 таких операций каждый год, то теперь их 5-10 каждый месяц.

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При каких симптомах следует обратиться к врачу

постоянные боли в суставах при ходьбе;

ноющая боль в "спокойном состоянии";

тяжесть при ходьбе.

В медицинском объединении Львова посоветовали вакцинироваться во избежание последствий COVID-19.

Часть текста публикации в фейсбуке:

"COVID-19 уничтожает тазобедренные суставы. Мы заметили неутешительную тенденцию: пациентов, которым нужна замена тазобедренного сустава, стало значительно больше. Если до пандемии травматологи 8-й больницы Первого территориального объединения Львова выполняли 5 – 10 таких операций ежегодно, то сейчас – 5 – 10 ежемесячно, и все пациенты болели Covid-19, одна из них – 54-летняя госпожа Орыся, ей пришлось запротезировать сразу два сустава.

Эта женщина никогда не жаловалась на боли в суставах. До того, как заболела коронавирусом, а это было полгода назад, ее фитнес-трекер насчитывал до 10 тысяч шагов ежедневно. Но после болезни ни энергия, ни желание двигаться не смогли вынудить ее ноги передвигаться: она проходила 20 метров и плакала от боли.

Единственный выход при таком заболевании, как у Орыси – протезирование. И его удачно выполняют наши травматологи. Женщина в эту пятницу выйдет из больницы своими, теперь здоровыми ногами".