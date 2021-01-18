Уже почти год весь мир борется с пандемией COVID-19. С разработкой вакцины прогнозы на будущее стали более оптимистичными. Однако удастся ли нам распрощаться с вирусом в этом году?

Какова сейчас ситуация с заболеваемостью в Украине и когда ждать улучшения – в материале сайта 24 канала.

Важно Тест на COVID-19 теперь можно будет сделать на "первичке"

Можно ли говорить, что заболеваемость уже идет на спад?

В последние недели заболеваемость COVID-19 в Украине остается на сравнительно невысоком уровне. Так, 18 января зафиксировано еще 3 034 новых случая. За сутки 5 236 человек выздоровели. Умерли 67 пациентов. Количество проведенных тестов за это время – 13 247.



Как менялось количество случаев COVID-19 в Украине

Как менялось количество смертей от COVID-19 в Украине

Эксперты прогнозируют развитие ситуации на ближайшее время, однако делать более отдаленные предсказания не решаются – об изменениях за год говорить почти нереально.

Так, по словам эпидемиолога Людмилы Мухарской, после нынешнего локдауна – с 25 января – следует ждать определенного роста заболеваемости. Это объясняют тем, что люди, которые сейчас вынуждены находиться дома, снова начнут активно контактировать между собой и, соответственно, передавать вирус.

И здесь важными будут следующие моменты:

как стремительно будет расти заболеваемость;

сколько тяжелых форм;

готова ли медицинская система к такому росту.

Локдаун же сейчас "выиграет" определенный период времени для того, чтобы учреждения здравоохранения имели возможность подготовиться к возможной новой вспышки.

То, что о стабилизации ситуации говорить еще рано, отмечает и президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Иван Сорока. Он также прогнозирует после локдауна рост количества случаев COVID-19 и, соответственно, увеличение нагрузки на медицинские учреждения.

В НАН Украины по меньшей мере в ближайшее время не ожидают ухудшения ситуации. По прогнозам ученых, с 19 по 25 января в среднем будут фиксировать 4 663 случая заболевания. Не изменится и смертность от коронавируса – показатель держится в пределах 1,5-2%. При этом количество летальных случаев в больницах несколько снизилось.



Ситуация может несколько ухудшиться после 24 марта / Фото Getty Images

Руководитель проектов Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в свою очередь призывает не отождествлять понятия количества новых случаев и уровня заболеваемости. Так, количество выявленных случаев состоит из двух частей: реального количества случаев (выявленных и не выявленных) и процента обнаружения. Тогда как исследования KSE показало, что падения заболеваемости сейчас нет.

То есть то, что в Украине, условно, каждый четвертый тест – положительный, свидетельствует о низкой выявляемости больных. По словам специалиста, уровень тестирования снизился из-за нескольких факторов: меньше направлений от семейных врачей и то, что люди с направлениями по разным причинам не делают тесты.

Новые штаммы COVID-19: чем это может осложнить ситуацию?

Информация о нескольких новых штаммах COVID-19 вызывает опасения: не станет ли вирус более опасным, будут ли распознавать его существующие ныне тест-системы и будет ли эффективной против новых вариантов вакцина.

Сейчас однозначного ответа на эти вопросы не существует, однако бить тревогу рано – изучение новых штаммов требует большего количества времени. Есть и риск того, что новые варианты вируса уже попали в Украину – авиа и другое сообщение со многими государствами мы не закрывали. Однако официально ни одного случая заражения новым штаммом не было зафиксировано: по словам экспертов, в Украине нет лабораторий, которые могли бы его обнаружить.

К теме "Новая разновидность" коронавируса в Британии: что означает и стоит ли волноваться

Сейчас есть предположение, что новый штамм, который зафиксировали в Великобритании, распространяется быстрее, чем предыдущий – это приводит к увеличению количества случаев заражения. Но его "видят" тест-системы, в том числе и украинские, и нет оснований считать, что против этого варианта не будут действовать вакцины, которые уже начали применять в мире.

Мутации вирусов же происходят постоянно и это является нормой. Чаще всего это не влияет кардинально на их свойства и совсем не означает, что вирус стал более опасным или вызывает более тяжелое течение болезни.

От чего зависит положение дел?

По словам Людмилы Мухарской, прежде всего следует понимать, что положение дел в Украине сейчас зависит не только от самой Украины. Потому что мы находимся в состоянии пандемии и это – глобальная мировая проблема.

Ключевые факторы:

ситуация в соседних странах и в государствах, которые часто посещают украинцы;

насколько адекватны и правильные ограничительные меры внутри страны и как четко они выполняются гражданами;

правильно ли регистрируют заболеваемость: общее количество больных, все ли люди, которые заболели, попадают в статистику и тому подобное.

Последнее важно, поскольку на статистических данных основывается прогноз. Если данные неполные или их недостаточно, то и прогнозы могут быть несколько ошибочными.



Ситуация с COVID-19 в Украине зависит и от состояния дел в мире в целом / Фото Getty Images

Иван Сорока также подчеркивает необходимость создания реестра тех, кто переболел – для того, чтобы понимать, в какой ситуации мы находимся, и иметь возможность прогнозировать как минимум время появления в государстве коллективного иммунитета.

Эксперт отмечает: многие переболели коронавирусной инфекцией, но при этом тестов не делали. Скажем, когда в семье все имеют подобные симптомы и тест сделал только кто-то один – чтобы убедиться в том, что это именно COVID-19. То есть в статистику попал только один случай. Кроме того, доступ к тестированию все еще затруднен в сельской местности и в районных центрах. Если ситуация изменится, будет возможность делать более эффективные статистические прогнозы.

Сегодня официально в Украине зафиксировано более 1 миллиона случаев COVID-19. Как говорит эксперт, не дошли до тестирования еще 2-3 миллиона. Поэтому в целом более 3 миллионов украинцев уже переболели COVID-19. И концентрация людей в больших городах значительно выше, чем в маленьких населенных пунктах.

Читайте также Недостаточно быстро и с побочными эффектами: как мир вакцинируется против COVID-19

Также эксперты Украинского медицинского клуба отмечают необходимость создания электронного паспорта вакцинации, куда будет вноситься информация о плановых прививках, а также о прививке против Ковида.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уже отмечал, что после распространения вакцины некоторые страны рассматривают возможность требовать такой COVID-документ. Поэтому Украина изучает вопрос возможного введения специальных паспортов, которые люди будут получать после вакцинации от COVID-19.

Что касается карантинных мероприятий, то Иван Сорока называет более эффективным за национальный локдаун именно введение секторальных ограничений – отдельно для населенных пунктов или организаций, где зафиксированы вспышки COVID-19.

Детали Карантин в Украине: что изменится в 2021 году и когда ждать снятия всех ограничений

Пока же ключевым является вопрос ускорения входа Украины в кампанию по вакцинации: чем быстрее мы начнем делать прививки, тем быстрее сможем говорить о реальной стабилизации ситуации.

Должна быть эффективная коммуникация правительства с производителями вакцин. Мы понимаем, что первые партии Украина получит в марте, а нам нужно иметь вакцину уже сейчас,

– отмечает Иван Сорока.

Однако в любом случае быстрых изменений ожидать не стоит – процесс вакцинации такого количества людей, чтобы возник коллективный иммунитет, требует длительного времени.

Когда будет вакцина в Украине?

В тексте соглашения, заключенного группой фармацевтических компаний "Лекхим" с китайским производителем вакцин Sinovac Biotech, говорится о том, что в Украину должно поступить 5 миллионов доз вакцины против COVID-19 в первом квартале 2021 года – с марта. Первая партия – 700 тыс. доз – должна поступить через 30 дней после официальной регистрации вакцины, однако ее эффективность пока – под вопросом. В 2022 году производство вакцины должно наладиться на украинском предприятии ЗАО "Лекхим-Харьков".

Также Украина планирует получить 8 млн доз вакцины в рамках программы Covax, которая обеспечивает препаратами страны с низким и средним уровнем дохода. Эти дозы должны поступить как минимум до марта, однако их хватит лишь для 4 млн человек.

В конце декабря оперативный штаб Минздрава с вакциноуправляемых инфекций утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19, разработанный специалистами ЦОС вместе с ВОЗ и ЮНИСЕФ. Разработчики рассчитывают охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек) в течение 2021-2022 годов. Прививка в Украине будет добровольной и начнется из медицинских работников, работающих с больными COVID-19, и людей из группы риска.

Рекомендуем Коллективной иммунизации в 2021 году еще не будет, – в ВОЗ объяснили, в чем проблема

Похоже, что мир уже привык к новой реальности и времена, когда мы дышали не сквозь маски и посещали масштабные массовые мероприятия, кажутся как бы из прошлой жизни. Впрочем, как уверяют эксперты, высока вероятность того, что COVID-19 останется с нами навсегда. Однако существовать он будет в виде сезонного заболевания, вроде гриппа, против которого люди будут иметь разного уровня иммунитет, а разработчики будут предлагать эффективные (и в будущем – широкодоступные) вакцины.