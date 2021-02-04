За сутки 3 февраля в рядах ВСУ диагностирован 41 новый случай коронавируса. Общее количество военных, которые сейчас болеют, достигло 706 человек.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ С начала эпидемии коронавируса в ВСУ выздоровели 14 950 человек. Умерли, к сожалению, 43 больных. Актуально В Украине более 5 тысяч новых больных COVID-19: подробная статистика На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 70 человек. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 41 больного. В медучреждениях находятся 13 человек: Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 3 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

Черкасский военный госпиталь – 2 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Мукачевский, Черниговский, Житомирский и Белоцерковский военные госпитали – по 1 военнослужащему. Состояние здоровья больных удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Остальные больные лечатся дома – под наблюдением медиков. Важно! Чтобы уберечь себя и свою семью от инфицирования, в ВСУ призывают соблюдать правила карантина и личной гигиены.