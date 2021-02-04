COVID-19 в Вооруженных силах: сколько военных заболели
За сутки 3 февраля в рядах ВСУ диагностирован 41 новый случай коронавируса. Общее количество военных, которые сейчас болеют, достигло 706 человек.
Источник: командование Медицинских сил ВСУ
С начала эпидемии коронавируса в ВСУ выздоровели 14 950 человек. Умерли, к сожалению, 43 больных.
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На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 70 человек.
За минувшие сутки заболевание подтвердили у 41 больного.
В медучреждениях находятся 13 человек:
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 3 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ;
- Черкасский военный госпиталь – 2 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Мукачевский, Черниговский, Житомирский и Белоцерковский военные госпитали – по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья больных удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Остальные больные лечатся дома – под наблюдением медиков.
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