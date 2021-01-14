В рядах Вооруженных Сил Украины по состоянию на 14 января 2021 года есть 933 больных COVID-19. В то же время на изоляции находятся 23 военнослужащих.

В течение последних суток выявили 92 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

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В частности, из них госпитализировали 22 военнослужащих. По данным ВСУ, все пациенты получают необходимое лечение, а их состояние является удовлетворительным.

Обратите внимание! В медицинском штабе отмечают, что чаще всего COVID-19 распространяется во время эпизодических встреч военных и работников ВСУ с близкими. Поэтому людей просят не подвергать себя и свою семью опасности.

В ВСУ сообщили, что сейчас 70 военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Наибольшее их количество находится в Киевской области – 29 человек.

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По данным медицинского штаба, в целом с начала пандемии COVID-19 выздоровели 13 828 человек. К сожалению, умерли 38 человек.