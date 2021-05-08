Только за минувшие сутки врачи зафиксировали 7 249 новых больных в Японии. Зато 85 человек, инфицированных вирусом, умерли.

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Какова ситуация в городах Японии

Больше всего случаев зарегистрировали в:

Токио – 1 121 больной.

Осака – 1021.

Канагава – 303.

Всего суточные показатели заболеваемости оказались рекордными в 13 из 47 префектур Японии.

Важно! 4 мая в Японии зафиксировали новый рекорд по тяжелому течению болезни после заражения коронавирусом. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне – 3 мая.

Согласно данным Минфина, всего с начала пандемии в Японии COVID-19 заболели 626 522 человека, еще более 10 тысяч больных умерли. В то же время, выздороветь удалось 551 293 людям.

Кампания вакцинации в Японии началась 17 февраля. Первую дозу препарата для прививок в стране получили уже более 2,4 миллиона человек.