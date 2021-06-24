Ученые проанализировали мозговую ткань 8 пациентов, которые умерли в результате COVID-19, и 14 человек, которые умерли по другим причинам. Мозг умерших от COVID-19 оказался очень похожим на мозг тех людей, которые умирают от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

К теме Как пандемия изменила мир – 5 вещей, которые останутся с нами навсегда

В мозге пациентов, умерших от тяжелой формы COVID-19, были обнаружены глубокие молекулярные маркеры воспаления, хотя у этих пациентов не было никаких клинических признаков неврологических нарушений,

– сказал профессор неврологии и неврологических наук в Стэнфордском университете Тони Висс-Корай.

Хотя в мозге умерших пациентов с COVID-19 было значительное воспаление, в их мозговой ткани не было никаких признаков SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19). Между тем ученые расходятся во мнениях относительно того, присутствует ли вирус в мозге пациентов с COVID-19.

Мы использовали те же инструменты, что и они, а также другие, более совершенные, и очень внимательно изучали наличие вируса. И мы не смогли его найти,

– добавил Тони Висс-Корай.

Он отметил, что вирусная инфекция, по-видимому, вызывает воспалительные реакции во всем организме, которые могут вызвать воспалительную передачу сигналов через гематоэнцефалический барьер. А это может вызвать нейрозажигание в головном мозге.

Ученые надеются, что их результаты могут помочь объяснить затуманенность мозга, усталость и другие неврологические и психиатрические симптомы постковідного синдрома.

Что известно о неврологических проблемах у пациентов с COVID-19

Около трети госпитализированных пациентов с COVID-19 сообщают о неврологических симптомах, таких как нечеткое мышление, забывчивость, трудности с концентрацией внимания и депрессия.

Эти проблемы могут сохраняться как часть так называемого постковидного синдрома – хронического состояния, которое иногда возникает у пациентов после того, как они выздоравливают от начальной инфекции.

Надоело носить антисептики и большие упаковки антибактериальных салфеток? Выберите влажные салфетки Sterill Bio в форме саше, которые поместятся даже в карман.