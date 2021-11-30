COVID-19 во время беременности: как вирус влияет на развитие мозга плода

Известно, что беременные женщины более уязвимы для коронавируса. Однако мало известно о последствиях болезни у беременной для ее будущего ребенка.

COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести у беременных женщин, скорее всего, не влияет на мозг плода. Об этом свидетельствует исследование, представленное сейчас на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

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Женщины, инфицированные SARS-CoV-2 во время беременности, обеспокоены тем, что вирус может повлиять на развитие их будущего ребенка, как это может произойти в случае с некоторыми другими вирусными инфекциями. Но действительно ли коронавирус может влиять на развитие плода, оставалось доподлинно неизвестным. Поэтому ученые из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана в Германии решили восполнить этот пробел.

Как проводили анализ

Ученые использовали МРТ плода для изучения 33 пациенток с инфекцией COVID-19 во время беременности.

В среднем у пациентки было около 28 недель беременности, при этом начало симптомов приходился на срок чуть более чем 18 недель беременности.

Наиболее частыми симптомами у беременных были: потеря или снижение обоняния и вкуса, сухой кашель, лихорадка и одышка.

Результаты исследования

Ученые обнаружили, что развитие мозга плода у рожениц с коронавирусом отвечал всем другим плодам. Никаких признаков инфицирования мозга будущего ребенка обнаружено не было.

В нашем исследовании не было доказательств того, что инфекция SARS-CoV-2 у матери влияет на развитие мозга будущего ребенка. Этот факт должен успокоить пострадавших родителей,

– сказала руководительница исследования София Штекляйн.

Она подчеркнула, что в исследование были включены только не госпитализированные матери с легкими или умеренными симптомами COVID-19. И поскольку влияние тяжелой инфекции на развитие мозга плода окончательно не определено, "активная защита от инфекции SARS-CoV-2 во время беременности остается важной".

На данный момент вакцинация является наиболее перспективной защитой от COVID-19. Любые потенциальные побочные эффекты контролируются даже у беременных женщин. Поэтому, несмотря на обнадеживающие результаты нашего исследования, беременным женщинам следует серьезно подумать о вакцинации,

– заявила исследовательница.

Исследователи будут следить за маленькими пациентами в течение следующих пяти лет, включая детальную неонатальную оценку и оценку неврологического развития.