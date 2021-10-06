Эпицентр пандемии
Об этом заявила эксперт и эпидемиолог, которая отвечает за борьбу с эпидемией COVID-19 во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове. По ее словам, реальные цифры заболеваний больше, чем говорит статистика.
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Она отметила, что на прошлой неделе (с 27 сентября) во всем мире зарегистрировали 3,1 миллиона новых случаев заражения и 54 тысячи смертей. Считает, что ситуация по-прежнему слишком динамичная.
И это потому, что у нас нет контроля над этим вирусом. Мы полностью находимся в эпицентре этой пандемии,
– подчеркнула она.
И добавила, что в некоторых городах отделения интенсивной терапии и больницы переполнены, люди умирают, а на улицах люди ведут себя так, как будто эпидемия полностью закончилась. Эксперт также подчеркнула, что умирают в основном те люди, которые не были вакцинированы.
Поэтому Мария Ван Керховен призвала людей не верить неправдивой информации, которую распространяют в соцсетях о вакцинации против COVID-19. Но и подчеркнула, что борьба с недугом была недостаточно эффективной с самого начала.
"Возможность искоренить вирус или даже устранить этот вирус была потеряна с самого начала, потому что мы на глобальном уровне не атаковали этот вирус настолько энергично, насколько это возможно", – пожалела она.
Распространение COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
- По состоянию на 6 сентября в мире обнаружили более 235,8 миллиона случаев заражения коронавирусом.
- Более 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.
- С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – более чем 43,9 миллиона. Следующими идут Великобритания, Индия, Турция, Бразилия и Россия.