COVID-19 все еще не под контролем, – ВОЗ

Многие люди ошибочно полагают, что пандемия коронавируса почти закончилась. Впрочем, количество случаев продолжает расти, поэтому COVID-19 все еще не под контролем.

Эпицентр пандемии

Об этом заявила эксперт и эпидемиолог, которая отвечает за борьбу с эпидемией COVID-19 во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове. По ее словам, реальные цифры заболеваний больше, чем говорит статистика.

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Она отметила, что на прошлой неделе (с 27 сентября) во всем мире зарегистрировали 3,1 миллиона новых случаев заражения и 54 тысячи смертей. Считает, что ситуация по-прежнему слишком динамичная.

И это потому, что у нас нет контроля над этим вирусом. Мы полностью находимся в эпицентре этой пандемии,

– подчеркнула она.

И добавила, что в некоторых городах отделения интенсивной терапии и больницы переполнены, люди умирают, а на улицах люди ведут себя так, как будто эпидемия полностью закончилась. Эксперт также подчеркнула, что умирают в основном те люди, которые не были вакцинированы.

Поэтому Мария Ван Керховен призвала людей не верить неправдивой информации, которую распространяют в соцсетях о вакцинации против COVID-19. Но и подчеркнула, что борьба с недугом была недостаточно эффективной с самого начала.

"Возможность искоренить вирус или даже устранить этот вирус была потеряна с самого начала, потому что мы на глобальном уровне не атаковали этот вирус настолько энергично, насколько это возможно", – пожалела она.

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса