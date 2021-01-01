COVID-19 в ВСУ не идет на спад: сейчас болеют почти 2 тысячи военных
По состоянию на утро 1 января у Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 1 766 человек. За прошедшие сутки 31 декабря зафиксировали 163 новых случая COVID-19. Это на 60 больше, чем в предыдущие сутки.
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Всего за время пандемии выздоровели 12 360 человек. Правда, 38 человек, к сожалению, умерли в результате болезни. Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.
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На изоляции (в частности, самоизоляции) сейчас находятся 200 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, – 23 человека.
За прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 26 человек
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 8 военнослужащих.
- Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" – 3 военнослужащие и 1 работник ВСУ.
- Черкасский военный госпиталь и 65 военный мобильный госпиталь – по 3 военнослужащих.
- Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Черниговский и Черновицкий военные госпитали – по 2 военнослужащих.
- Хмельницкий военный госпиталь и 59 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья пациентов – удовлетворительное. Все получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 137 человек
- Киевская область – 33 военнослужащих и 5 работников ВСУ.
- Житомирская область – 6 военнослужащих и 2 работника ВСУ.
- Одесская область – 12 военнослужащих и 4 работника ВСУ.
- Днепропетровская область – 14 военнослужащих.
- Черниговская и Донецкая области – по 7 военнослужащих.
- Хмельницкая область – 5 военнослужащих и 3 работника ВСУ.
- Полтавская область – 6 военнослужащих и 1 работник ВСУ.
- Ровненская область – 6 военнослужащих.
- Николаевская область – 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ.
- Ивано-Франковская и Винницкая области – по 3 военнослужащих.
- Черкасская область – 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ.
- Харьковская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ.
- Львовская и Запорожская области – по 2 военнослужащих.
- Черновицкая, Херсонская, Волынская и Луганская области – по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья пациентов – удовлетворительное. Во всех можно наблюдать легкое течение заболевания.
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В медицинском штабе подчеркивают, что чаще всего коронавирус распространяется во время эпизодических встреч военных и работников ВСУ с близкими людьми (друзьями или родными). Поэтому просят не подвергать себя и свою семью опасности лишними контактами.
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