По состоянию на утро 1 января у Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 1 766 человек. За прошедшие сутки 31 декабря зафиксировали 163 новых случая COVID-19. Это на 60 больше, чем в предыдущие сутки.

Коронавирус в ВСУ: обновленная информация

Всего за время пандемии выздоровели 12 360 человек. Правда, 38 человек, к сожалению, умерли в результате болезни. Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

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На изоляции (в частности, самоизоляции) сейчас находятся 200 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, – 23 человека.

За прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 26 человек

Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 8 военнослужащих.

Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" – 3 военнослужащие и 1 работник ВСУ.

Черкасский военный госпиталь и 65 военный мобильный госпиталь – по 3 военнослужащих.

Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Черниговский и Черновицкий военные госпитали – по 2 военнослужащих.

Хмельницкий военный госпиталь и 59 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья пациентов – удовлетворительное. Все получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 137 человек

Киевская область – 33 военнослужащих и 5 работников ВСУ.

Житомирская область – 6 военнослужащих и 2 работника ВСУ.

Одесская область – 12 военнослужащих и 4 работника ВСУ.

Днепропетровская область – 14 военнослужащих.

Черниговская и Донецкая области – по 7 военнослужащих.

Хмельницкая область – 5 военнослужащих и 3 работника ВСУ.

Полтавская область – 6 военнослужащих и 1 работник ВСУ.

Ровненская область – 6 военнослужащих.

Николаевская область – 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ.

Ивано-Франковская и Винницкая области – по 3 военнослужащих.

Черкасская область – 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ.

Харьковская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ.

Львовская и Запорожская области – по 2 военнослужащих.

Черновицкая, Херсонская, Волынская и Луганская области – по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья пациентов – удовлетворительное. Во всех можно наблюдать легкое течение заболевания.

Какой была ситуация в предыдущие сутки Коронавирус в ВСУ: от недуга умер еще один человек

В медицинском штабе подчеркивают, что чаще всего коронавирус распространяется во время эпизодических встреч военных и работников ВСУ с близкими людьми (друзьями или родными). Поэтому просят не подвергать себя и свою семью опасности лишними контактами.