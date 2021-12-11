Суточная статистика COVID-19

В больницы госпитализировали 2 307 человек с симптомами осложненного СOVID-19. К сожалению, умерли 446 пациентов. Зато выздоровели – 25 861 человек.

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Ситуация с тестированием

За сутки в лабораториях провели 84 200 тестов на выявление коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 40 267;

методом ИФА – 10 386;

экспресс-тесты на антиген – 33 547.

Общая статистика! За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 553 817 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 11 декабря выздоровели 3 184 287 человек. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 90 789 жителей страны.

Количество новых больных в регионах:

Киев – 1203;

Винницкая область – 378;

Волынская область – 573;

Днепропетровская область – 566;

Донецкая область – 571;

Житомирская область – 214;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 513;

Ивано-Франковская область – 252;

Киевская область – 567;

Кировоградская область – 162;

Луганская область – 115;

Львовская область – 581;

Николаевская область – 323;

Одесская область – 697;

Полтавская область – 597;

Ровненская область – 323;

Сумская область – 309;

Тернопольская область – 172;

Харьковская область – 328;

Херсонская область – 94;

Хмельницкая область – 274;

Черкасская область – 597;

Черновицкая область – 115;

Черниговская область – 280.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала