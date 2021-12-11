COVID-19 заболели более 10 тысяч человек, 446 – умерли

11 декабря 2021 , 08:13
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Источник:

Минздрав

В течение суток в Украине зафиксировали 10 133 случая инфицирования коронавирусом, среди больных 991 ребенок и 199 медработников.

Суточная статистика COVID-19

В больницы госпитализировали 2 307 человек с симптомами осложненного СOVID-19. К сожалению, умерли 446 пациентов. Зато выздоровели – 25 861 человек.

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Ситуация с тестированием

За сутки в лабораториях провели 84 200 тестов на выявление коронавируса, в частности:

  • методом ПЦР – 40 267;
  • методом ИФА – 10 386;
  • экспресс-тесты на антиген – 33 547.
Общая статистика! За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 553 817 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 11 декабря выздоровели 3 184 287 человек. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 90 789 жителей страны.

Количество новых больных в регионах:

  • Киев – 1203;
  • Винницкая область – 378;
  • Волынская область – 573;
  • Днепропетровская область – 566;
  • Донецкая область – 571;
  • Житомирская область – 214;
  • Закарпатская область – 329;
  • Запорожская область – 513;
  • Ивано-Франковская область – 252;
  • Киевская область – 567;
  • Кировоградская область – 162;
  • Луганская область – 115;
  • Львовская область – 581;
  • Николаевская область – 323;
  • Одесская область – 697;
  • Полтавская область – 597;
  • Ровненская область – 323;
  • Сумская область – 309;
  • Тернопольская область – 172;
  • Харьковская область – 328;
  • Херсонская область – 94;
  • Хмельницкая область – 274;
  • Черкасская область – 597;
  • Черновицкая область – 115;
  • Черниговская область – 280.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська