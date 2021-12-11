COVID-19 заболели более 10 тысяч человек, 446 – умерли
11 декабря 2021 , 08:13Читати новину українською
Источник:Минздрав
В течение суток в Украине зафиксировали 10 133 случая инфицирования коронавирусом, среди больных 991 ребенок и 199 медработников.
Суточная статистика COVID-19
В больницы госпитализировали 2 307 человек с симптомами осложненного СOVID-19. К сожалению, умерли 446 пациентов. Зато выздоровели – 25 861 человек.
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Ситуация с тестированием
За сутки в лабораториях провели 84 200 тестов на выявление коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 40 267;
- методом ИФА – 10 386;
- экспресс-тесты на антиген – 33 547.
Количество новых больных в регионах:
- Киев – 1203;
- Винницкая область – 378;
- Волынская область – 573;
- Днепропетровская область – 566;
- Донецкая область – 571;
- Житомирская область – 214;
- Закарпатская область – 329;
- Запорожская область – 513;
- Ивано-Франковская область – 252;
- Киевская область – 567;
- Кировоградская область – 162;
- Луганская область – 115;
- Львовская область – 581;
- Николаевская область – 323;
- Одесская область – 697;
- Полтавская область – 597;
- Ровненская область – 323;
- Сумская область – 309;
- Тернопольская область – 172;
- Харьковская область – 328;
- Херсонская область – 94;
- Хмельницкая область – 274;
- Черкасская область – 597;
- Черновицкая область – 115;
- Черниговская область – 280.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала