В Житомирской области ситуация с COVID-19 остается напряженной. В частности, там не смогут уменьшить заболеваемость без жестких карантинных ограничений.

Городской глава Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что в течение суток 11 марта в больницы попали 38 человек. Всего за это время заболели 360 человек, что является рекордным показателем от начала пандемии.

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По словам Сухомлина, сейчас в медицинских учреждениях ситуация с заполненностью коек контролируемая. В среднем загруженность мест составляет примерно 60%.

Согласно нормативу, надо было в городе оборудовать 450 коек, к которым подсоединяют кислород, а мы оборудовали 550,

– подчеркнул мэр города.

Как отметил Сухомлин, если динамика заболеваемости не уменьшится, то в медицинских учреждениях будут разворачивать новые места. По его словам, для закупки препаратов, которые крайне необходимы для больных коронавирусом, также выделяют дополнительные деньги.

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Сухомлин подытожил, что для региона нужна еще не одна неделя, чтобы заболеваемость COVID-19 действительно уменьшилась.

"К сожалению, надо продолжать карантинные ограничения и без этого мы не сможем выйти из ситуации", – добавил мэр Житомира.

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