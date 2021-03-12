Без карантинных мер не сможем выйти из ситуации, – мэр Житомира рассказал о COVID-19
В Житомирской области ситуация с COVID-19 остается напряженной. В частности, там не смогут уменьшить заболеваемость без жестких карантинных ограничений.
Источник:24 канал
Городской глава Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что в течение суток 11 марта в больницы попали 38 человек. Всего за это время заболели 360 человек, что является рекордным показателем от начала пандемии.
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По словам Сухомлина, сейчас в медицинских учреждениях ситуация с заполненностью коек контролируемая. В среднем загруженность мест составляет примерно 60%.
Согласно нормативу, надо было в городе оборудовать 450 коек, к которым подсоединяют кислород, а мы оборудовали 550,
– подчеркнул мэр города.
Как отметил Сухомлин, если динамика заболеваемости не уменьшится, то в медицинских учреждениях будут разворачивать новые места. По его словам, для закупки препаратов, которые крайне необходимы для больных коронавирусом, также выделяют дополнительные деньги.
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Сухомлин подытожил, что для региона нужна еще не одна неделя, чтобы заболеваемость COVID-19 действительно уменьшилась.
"К сожалению, надо продолжать карантинные ограничения и без этого мы не сможем выйти из ситуации", – добавил мэр Житомира.
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