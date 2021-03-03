Не имеем права сейчас позволить бизнесу работать, – мэр Житомира рассказал о COVID-19 в городе
В Житомире из-за вспышки COVID-19 значительно возросло количество лиц, которые тяжело переносят заболевание. Учитывая это, городская власть не может позволить работникам бизнеса работать.
Источник:24 канал
Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что местные жители и предприниматели относятся к карантину очень негативно. По его словам, на прошлой неделе почти 100 предпринимателей приходили из-за этого в городской совет.
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По словам Сухомлина, многие представители бизнеса пока не работают, так как они не имеют денег, чтобы "выживать" в таких условиях и платить налоги. В частности, это наносит ущерб городскому бюджету.
Какая ситуация с заболеваемостью в городе
Глава города отметил, что в Житомире есть 2 больницы, которые принимают больных COVID-19. Он рассказал, что сейчас медицинские учреждения заполнены на 52%.
Мы будем проводить еще сессию городского совета, выделять дополнительные деньги на покупку необходимых препаратов. Нам нужно будет усилить возможности наших больниц,
– подчеркнул мэр города.
Сухомлин рассказал, что в Житомире нет проблем с тестированием для выявления больных коронавирусом. Он также добавил, что ситуация с местами в больницах является стабильной, так как сейчас заполнены 278 коек из выделенных 520.
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COVID-19 в Житомирской области: что известно
- На Житомирщине резко увеличилось количество больных COVID-19. Из-за этого в области с 3 марта начала действовать красная зона карантина.
- Вследствие увеличения заболеваемости в общинах области начали закрывать детсады и переводить школы на дистанционную форму обучения.
- С начала пандемии в Житомирской области обнаружили свыше 51 тысячи случаев заражения коронавирусом.
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