В Житомире из-за вспышки COVID-19 значительно возросло количество лиц, которые тяжело переносят заболевание. Учитывая это, городская власть не может позволить работникам бизнеса работать.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что местные жители и предприниматели относятся к карантину очень негативно. По его словам, на прошлой неделе почти 100 предпринимателей приходили из-за этого в городской совет.

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По словам Сухомлина, многие представители бизнеса пока не работают, так как они не имеют денег, чтобы "выживать" в таких условиях и платить налоги. В частности, это наносит ущерб городскому бюджету.

Какая ситуация с заболеваемостью в городе

Глава города отметил, что в Житомире есть 2 больницы, которые принимают больных COVID-19. Он рассказал, что сейчас медицинские учреждения заполнены на 52%.

Мы будем проводить еще сессию городского совета, выделять дополнительные деньги на покупку необходимых препаратов. Нам нужно будет усилить возможности наших больниц,

– подчеркнул мэр города.

Сухомлин рассказал, что в Житомире нет проблем с тестированием для выявления больных коронавирусом. Он также добавил, что ситуация с местами в больницах является стабильной, так как сейчас заполнены 278 коек из выделенных 520.

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