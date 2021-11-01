Директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян рассказал, что с утра 2 тонны кислорода завезли в городскую инфекционную клиническую больницу, также доставку ожидают в ГКБ № 1, 8 и 5. Но этого кислорода хватит ненадолго.

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Сегодня утром в инфекционной больнице было меньше 4 тонн кислорода, в ГКБ №5 – 250 литров, в детской опорной больнице – 138, в роддоме – 400 литров, ГКБ № 10 – 300 литров и в ГКБ №8 – всего 200 литров. Это мало. К примеру, только в больнице №10 за вчерашний день было израсходовано 1,3 тонны.

По словам Никогосяна, сегодня 2 тонны кислорода должна доставить компания "Криогенсервис", но с Одесского припортового завода поставок не ожидают. При этом потребности в кислороде растут каждый день.

Вице-мэр Одессы Михаил Кучук рассказал, в Одессу из города Курахово, что в Донецкой области, выехала спецмашина с 18 тоннами кислорода. Автомобиль пробудет в пути не менее 12 часов и может задержаться, поскольку поставщику нужно решить вопрос с сертификацией.

Сейчас ожидаем решения области, чтобы нам дали хотя бы 2 тонны с припортового завода. Без него нам до вечера не хватит. Мы каждый день "управляем" кислородом в ручном режиме,

– сообщил Кучук.

Как в больницах экономят кислород

По словам вице-мэра Светлана Бедреги, "тяжелые" COVID-пациенты выживают исключительно на поточном кислороде.

В настоящее время в больницах Одессы в кислородной поддержке нуждаются 67% от общего числа госпитализированных.

По состоянию на 1 ноября в местных больницах находились 996 пациентов с COVID-19, 652 из которых в тяжелом состоянии.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице – 276 инфицированных, из них 25 – в состоянии средней тяжести, 251 – в тяжелом состоянии. Еще 15 больных подключены к аппарату ИВЛ.

В городской больнице №5 лечатся 328 пациентов, в больнице №8 – 118, в ГКБ №1 – 101, в ГКБ №10 – 80. В детской городской больнице №3 находятся 64 ребенка.

Утром в опорных больницах города для больных коронавирусом было свободно всего 24 койкоместа.