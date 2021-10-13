Ситуация в области довольно тяжелая. Об этом сообщил исполнитель обязанностей заместителя городского главы Роман Головня.

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Мы первая из областей по которой, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, было принято решение с 15 октября введения ее в красную зону эпидемической опасности... Ситуация у нас в городе достаточно серьезная, загруженность тех больниц, которые отведены сегодня под госпитализацию больных с COVID-19 (а это больница имени Тропиных и больница имени Карабелеша) достигла фактически 90%,

– заявил Головня.

Сейчас в городе уже внедряют действия по развертыванию дополнительных койко-мест на базе областного госпиталя ветеранов и инвалидов войны. Но в заведении есть проблема нехватки медиков. Тем временем больных из города принимает областная инфекционная больница, больница города Олешки.

В городе дефицит кислорода для больных

Головня также сообщил, что при этой волне пандемии медицинский кислород расходуется быстрее.

Сейчас не только в нашей области, но и по всей Украине, испытываемый дефицит кислорода, который нужен для учреждений здравоохранения... И мы фактически в ручном режиме решаем вопрос доставки в наши заведения этого кислорода,

– заявил он.

По его словам, резервов кислорода "хватит до понедельника точно". Власти города провели переговоры с частными структурами по созданию кислородного состава в городе для резервирования объемов кислорода, чтобы его потом оттуда развозить по больницам.

Уже и законтрактовали специальный транспорт, который может перевозить жидкий кислород. Головня также рассказал, что все препараты для лечения, предусмотренные протоколами, сейчас есть.

Херсонщина – первая область, в которой ввели красную зону карантина. И. о. заместителя городского главы признался, что не все механизмы и нововведения постановления еще отработаны до конца. По его мнению, самым сложным являются требования по общественному транспорту. Поэтому Головня призвал горожан по возможности воздержаться от его использования.

Ситуация с коронавирусом в Херсонской области

Источник: СНБО Украины