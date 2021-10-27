В больницы госпитализировали 5 925 человек с установленным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, умерли от осложнений – 692 человека. За это время удалось побороть недуг 11 593 человекам.
Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Темпы тестирования населения
В течение 26 октября в Украине провели 147 563 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 72 231,
- методом ИФА – 20 345,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 54 987.
Заметим, что с начала пандемии COVID-19 в Украине было проведено 14 154 508 тестирований методом ПЦР.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и в Киеве (1416).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1416 случаев;
- Винницкая область – 579 случаев;
- Волынская область – 654 случая;
- Днепропетровская область – 1874 случая;
- Донецкая область – 1053 случая;
- Житомирская область – 711 случаев;
- Закарпатская область – 218 случаев;
- Запорожская область – 1296 случаев;
- Ивано-Франковская область – 343 случая;
- Киевская область – 880 случаев;
- Кировоградская область – 104 случая;
- Луганская область – 674 случая;
- Львовская область – 1426 случаев;
- Николаевская область – 606 случаев;
- Одесская область – 1477 случаев;
- Полтавская область – 895 случаев;
- Ровненская область – 879 случаев;
- Сумская область – 1270 случаев;
- Тернопольская область – 660 случаев;
- Харьковская область – 1641 случай;
- Херсонская область – 1120 случаев;
- Хмельницкая область – 1019 случаев;
- Черкасская область – 878 случаев;
- Черновицкая область – 580 случаев;
- Черниговская область – 321 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал