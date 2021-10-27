В больницы госпитализировали 5 925 человек с установленным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, умерли от осложнений – 692 человека. За это время удалось побороть недуг 11 593 человекам.

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Темпы тестирования населения

В течение 26 октября в Украине провели 147 563 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 72 231,
  • методом ИФА – 20 345,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 54 987.

Заметим, что с начала пандемии COVID-19 в Украине было проведено 14 154 508 тестирований методом ПЦР.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и в Киеве (1416).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1416 случаев;
  • Винницкая область – 579 случаев;
  • Волынская область – 654 случая;
  • Днепропетровская область – 1874 случая;
  • Донецкая область – 1053 случая;
  • Житомирская область – 711 случаев;
  • Закарпатская область – 218 случаев;
  • Запорожская область – 1296 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 343 случая;
  • Киевская область – 880 случаев;
  • Кировоградская область – 104 случая;
  • Луганская область – 674 случая;
  • Львовская область – 1426 случаев;
  • Николаевская область – 606 случаев;
  • Одесская область – 1477 случаев;
  • Полтавская область – 895 случаев;
  • Ровненская область – 879 случаев;
  • Сумская область – 1270 случаев;
  • Тернопольская область – 660 случаев;
  • Харьковская область – 1641 случай;
  • Херсонская область – 1120 случаев;
  • Хмельницкая область – 1019 случаев;
  • Черкасская область – 878 случаев;
  • Черновицкая область – 580 случаев;
  • Черниговская область – 321 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал