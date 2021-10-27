COVID-больных стало больше: более 22,5 тысяч инфицированных, почти 6 тысяч – в больницах

За минувшие сутки, 26 октября, в Украине еще 22 574 человека заболели коронавирусом. Известно, что среди инфицированных 1532 детей и 399 медицинских работников.

В больницы госпитализировали 5 925 человек с установленным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, умерли от осложнений – 692 человека. За это время удалось побороть недуг 11 593 человекам.

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Темпы тестирования населения

В течение 26 октября в Украине провели 147 563 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 72 231,

методом ИФА – 20 345,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 54 987.

Заметим, что с начала пандемии COVID-19 в Украине было проведено 14 154 508 тестирований методом ПЦР.

Общая картина больных

По состоянию на 26 октября в Украине выявили 2 825 733 больных коронавирусом, 2 401 705 из которых уже выздоровели. Но, к сожалению, 65628 пациентов ушли из жизни, так и не сумев побороть болезнь.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и в Киеве (1416).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1416 случаев;

Винницкая область – 579 случаев;

Волынская область – 654 случая;

Днепропетровская область – 1874 случая;

Донецкая область – 1053 случая;

Житомирская область – 711 случаев;

Закарпатская область – 218 случаев;

Запорожская область – 1296 случаев;

Ивано-Франковская область – 343 случая;

Киевская область – 880 случаев;

Кировоградская область – 104 случая;

Луганская область – 674 случая;

Львовская область – 1426 случаев;

Николаевская область – 606 случаев;

Одесская область – 1477 случаев;

Полтавская область – 895 случаев;

Ровненская область – 879 случаев;

Сумская область – 1270 случаев;

Тернопольская область – 660 случаев;

Харьковская область – 1641 случай;

Херсонская область – 1120 случаев;

Хмельницкая область – 1019 случаев;

Черкасская область – 878 случаев;

Черновицкая область – 580 случаев;

Черниговская область – 321 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал