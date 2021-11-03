COVID-больным в Киеве надо втрое больше кислорода, – Кличко о возможном дефиците

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. В частности, в Киеве пациентам надо втрое больше кислорода, чем во время прошлой волны коронавируса.

Хватит ли кислорода для больных в столице

Если темпы госпитализаций в Киеве будут расти, то больницы могут столкнуться с его нехваткой. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Виталий Кличко – мэр Киева "Сегодня городские больницы ежесуточно используют от 35 до 45 тонн кислорода. По словам врачей, это почти втрое больше, чем во время предыдущей волны вируса. И это – колоссальные объемы".

По его словам, туда, где возникают проблемы, сразу направляют дополнительные запасы кислорода. Впрочем, заверил, что кислород в городе пока есть.

"Мы заключили предварительно договора с различными предприятиями на его поставку. Впрочем, в случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, специалисты не исключают, что может возникнуть проблема нехватки кислорода", – добавил Кличко.

Мэр столицы также подчеркнул, что сегодня кровати с кислородом в столице заполнены почти на 75%.

. Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что Украина полностью обеспечена кислородом для COVID-больных. При этом в больницах Ивано-Франковска уже заявляют о нехватке кислорода. На прошлой неделе сообщали и о том, что в отделении Одесского областного центра социально значимых болезней закончился кислород

Текст публикации Виталия Кличко:

Друзья! Город сегодня делает все возможное, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса. А также – чтобы обеспечить больницы и медицинский персонал всем необходимым оборудованием, материалами и медикаментами.

Среди приоритетных задач – бесперебойное обеспечение отделений, принимающих больных COVID-19, кислородом... Сегодня в столице из 6050 коек, подготовленных для лечения больных коронавирусом, 88 % из них уже оснащены системой подачи кислорода…

Отмечу, что сегодня городские больницы ежесуточно используют от 35 до 45 тонн кислорода. По словам врачей, это почти втрое больше, чем во время предыдущей волны вируса. И это – колоссальные объемы. Мы заключили предварительно договора с различными предприятиями на его поставку. Впрочем, в случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, – а сегодня коек с кислородом в столице заполнено почти 75% – специалисты не исключают, что может возникнуть проблема нехватки кислорода...