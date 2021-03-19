Мобильный COVID-госпиталь из Ивано-Франковской области могут перевезти в Киев. В Минздраве объяснили это тем, что в области сейчас наблюдают стабилизацию ситуации, в то время, как в Киеве – наоборот.

Министр здравоохранения заявил об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде. К теме В Украине стартует 2 этап вакцинации: Степанов рассказал, что это значит В Ивано-Франковской области ситуация стабилизировалась Максим Степанов “Мобильный госпиталь ГСЧС сейчас развернут в Ивано-Франковской области. То, что касается области, там уже почти в течение недели мы фиксируем стабилизацию ситуации”. Глава Минздрава отметил, что в ближайшее время мобильный госпиталь смогут перевезти в другое место, в частности, в Киев, если это понадобится. Ситуация с коронавирусом в столице Третьи сутки подряд число только официально выявленных случаев заражения коронавирусом в Киеве превышает тысячу. При этом больных становится все больше, а попасть в больницу почти невозможно.

По данным СНБО, вчера в Киеве зарегистрировали 1 210 случаев заражений – больше всего в Украине.

С 20 марта в столице вводят жесткие карантинные ограничения, продлится локдаун 3 недели, до 9 апреля включительно.