COVID-госпиталь из Ивано-Франковской области могут перевезти в Киев
Мобильный COVID-госпиталь из Ивано-Франковской области могут перевезти в Киев. В Минздраве объяснили это тем, что в области сейчас наблюдают стабилизацию ситуации, в то время, как в Киеве – наоборот.
Источник:24 канал
Министр здравоохранения заявил об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.
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В Ивано-Франковской области ситуация стабилизировалась
Максим Степанов
“Мобильный госпиталь ГСЧС сейчас развернут в Ивано-Франковской области. То, что касается области, там уже почти в течение недели мы фиксируем стабилизацию ситуации”.
Глава Минздрава отметил, что в ближайшее время мобильный госпиталь смогут перевезти в другое место, в частности, в Киев, если это понадобится.
Ситуация с коронавирусом в столице
- Третьи сутки подряд число только официально выявленных случаев заражения коронавирусом в Киеве превышает тысячу. При этом больных становится все больше, а попасть в больницу почти невозможно.
- По данным СНБО, вчера в Киеве зарегистрировали 1 210 случаев заражений – больше всего в Украине.
- С 20 марта в столице вводят жесткие карантинные ограничения, продлится локдаун 3 недели, до 9 апреля включительно.
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