Новости о коронавирусе в Украине 28 августа

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В течение минувших суток в Украине обнаружили еще 2082 больных коронавирусом. Это уже второй раз фиксируют такие высокие показатели с начала июня. Больше всего случаев – в столице. В больницы были госпитализированы 708 человек с подтвержденной болезнью или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, еще 54 пациентов умерли.

Днем ранее Впервые за несколько месяцев в Украине было выявлено более 2 тысяч COVID-больных за сутки

Из всех больных за сутки 108 детей и 35 медработников. Зато выздоровели 1025 человек. Несмотря на это, по суточной смертности Украина находится на 5 месте в Европе.

Справка. За все время пандемии в Украине заболело – 2 282 285 человек. Из них выздоровели – 2 205 707 человек. К сожалению, умерли 53 686 украинцев.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 266 случаев;

Винницкая область – 40 случаев;

Волынская область – 21 случай;

Днепропетровская область – 130 случаев;

Донецкая область – 157 случаев;

Житомирская область – 41 случай;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 84 случая;

Ивано-Франковская область – 60 случаев;

Киевская область – 68 случаев;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 65 случаев;

Львовская область – 189 случаев;

Николаевская область – 39 случаев;

Одесская область – 155 случаев;

Полтавская область – 38 случаев;

Ровенская область – 41 случай;

Сумская область – 47 случаев;

Тернопольская область – 57 случаев;

Харьковская область – 187 случаев;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 40 случаев;

Черкасская область – 56 случаев;

Черновицкая область – 121 случай;

Черниговская область – 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

Темпы вакцинации постоянно набирают обороты. Так, за прошедшие сутки 27 августа удалось вакцинировать против коронавируса 166 551 украинца. Одну дозу за этот период получили 57 435 человек. Полностью иммунизированы, то есть получили две дозы вакцины – 109 116 человек.

Внимание! С начала прививочной кампании вакцинирова5 265 635 человек, из них получили одну дозу – 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 536 963 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).



В общем провели 8 802 596 прививок.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Женские профессии, которые являются потенциально уязвимыми из-за пандемии

Источник: Центр экономических стратегий

Мировая тенденция показывает, что женщины оказались более уязвимыми к последствиям пандемии, чем мужчины. В частности, экономическим. Так, численность занятых женщин в Украине в 2020 году сократилась на 4%, хотя работающих женщин на 10% меньше, чем мужчин. Стали причиной потерь определенные тенденции.

Больше здесь Назвали женские профессии, которые являются потенциально уязвимыми из-за пандемии COVID-19

Украина будет разрывать контракты на поставку вакцин Novavax и Covishield

Источник: "Лига.нет"

Украина намерена разорвать контракт на поставку вакцин от коронавируса Novavax и Covishield, которые производит Serum Institute в Индии. Об этом сообщил на встрече с журналистами глава Минздрава Виктор Ляшко.

Новости о коронавирусе в мире 28 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии по всему миру обнаружили более 215,4 миллиона больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни по меньшей мере 4,4 миллиона инфицированных. При этом в ВОЗ считают, что цифры могут быть заниженными, поскольку во многих странах тестирование на достаточно низком уровне.

Больше всего случаев заражения обнаружили в США – в общем там зарегистрировали более 38,7 миллионов пациентов с COVID-19, более чем 636 тысяч из которых, к сожалению, умерли. Следующими по количеству выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.

Коронавирус впервые обнаружили у диких оленей

Источник: USDA

Коронавирус зафиксировали у диких белохвостых оленей. Это первый случай в мире с начала пандемии. Инцидент произошел в штате Огайо, в США. Отмечается, что сообщений о клинических признаках инфекции у животных не поступало. Они перенесли коронавирус бессимптомно.

В России происходит COVID-катастрофа

Источник: "Pro новости" на 24 канале

В июле 2021 года в России умерли 215 265 человек. Из них 50 421 человек от последствий COVID-19. В четверг (26 августа – 24 канал) у них был даже очередной антирекорд. Они имели за день 820 умерших от коронавируса. Так много смертей в России еще никогда не было.

Байден заявил, что утечку COVID-19 все же найдут

Источник: The White House

Президент США Джо Байден убежден, что Китай скрывает важную информацию о происхождении коронавируса. Поэтому он пообещал, что его страна и международные партнеры не остановятся и в конце точно выяснят истоки. Американский глава обвинил власти Китая в сокрытии важной информации о происхождении пандемии.

Подробнее Китай до сих пор скрывает данные о COVID-19, – Байден пообещал докопаться до правды

В Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna с примесями

Источник: The Japan Times

В партии вакцины Moderna ранее нашли посторонние примеси. Очевидно, препарат уже успели уколоть людям, прежде чем это обнаружили. Два человека в Японии умерли после вакцинации препаратом Spikevax от компании Moderna. Вакцина была среди многих партий, где обнаружили посторонние вещества. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Женщина в США вакцинировалась и стала миллионершей

Источник: Associated Press

Жительница штата Мичиган Кристин Дюваль сорвала джекпот в 2 миллиона долларов в лотерее, которую штат устраивал среди вакцинированных. Эти деньги женщина планирует потратить на оплату колледжа своих троих детей и ремонт в доме.