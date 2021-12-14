Данные представили согласно окончательным результатам клинических испытаний, как сообщили в компании.

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Эти цифры полностью подтвердили результаты предыдущих испытаний, опубликованные в начале ноября.

В настоящее время американское федеральное агентство по контролю за лекарствами и продуктами питания FDA рассматривает заявку Pfizer на выдачу такого разрешения на применение препарата Paxlovid.

До конца 2021 года планируют выпустить не менее 180 тысяч доз, в 2022 году объемы производства составят 50 миллионов доз.

Внимание! Стоимость препарата Paxlovid компании Pfizer составляет 700 долларов за дозу.

Израиль закупит лекарства

В ближайшие дни Израиль подпишет договор на поставку нескольких десятков тысяч доз лекарств Paxlovid с поставкой в первом квартале 2022 года.

В последние дни глава правительства Нафтали Беннет проводит консультации со специалистами министерств здравоохранения и финансов, чтобы определить объемы закупки. По данным СМИ, в Минздраве настаивают на 30 тысячах доз лекарств.

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Принцип действия таблеток против коронавируса

Препарат содержит вещество PF – 07321332, которое блокирует активность вирусной протеазы – ключевого фермента, необходимого вирусам для размножения.

Принцип действия Paxlovid такой же, как и у ингибиторов протеазы, которые широко применяются в лечении ВИЧ и гепатита – подавление репликации патогена и снижение вирусной нагрузки до минимума.