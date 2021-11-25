Covid-паспорта во Франции не будут действительными без третьей дозы вакцины

Во Франции изменили правила использования COVID-паспортов. Теперь они не будут действовать для привитых от коронавируса граждан, если те не получили третью дозу вакцины.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран. COVID-паспорт без бустерной дозы перестанет действовать с 15 января 2022 года.

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Для людей в возрасте от 65 лет это требование вступит в силу раньше – с 15 декабря 2021 года. Бустерную дозу рекомендуют делать не ранее, чем через полгода после полного курса вакцинации.

Правила для невакцинированных

Также меняются правила для невакцинированных жителей Франции. Отныне срок действия негативных тестов на коронавирус сократили до 24 часов – раньше их можно было использовать в течение 72. Люди должны делать их за свой счет.

Коронавирус во Франции: кратко

С начала пандемии во Франции обнаружили почти 8 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Более 118 тысяч человек умерли.

В то же время выздоровели – более 7 миллионов граждан.

. Еще раньше, 11 ноября, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране начинается пятая волна пандемии.