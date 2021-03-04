Пока в Украине только наращивают темпы иммунизации, в Евросоюзе за 2 месяца могут появиться первые паспорта вакцинации. Однако, эксперты не сомневаются, что обязательная COVID-паспортизация будет введена в Европе и других странах.

Следовательно, и нам этого не избежать. Кроме этого, сейчас хотят сделать совместный документ, который будет действовать на всей территории ЕС. Об этом сказала бывшый министр здравоохранения 2019 – 2020 годов Зоряна Скалецкая.

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"Украина сильно не отстает от большинства стран в темпах вакцинации. Они средние по миру. Если мы будем наращивать темпы, то догоним те страны, которые только планируют вводить такие паспорта", – подчеркнула Скалецкая.

Она также добавила, что даже введение такого документа является лишь выполнением международных санитарных правил.

Вакцинация и путешествия

Также экс-министр отметила, что вакцинация за свой счет станет доступной для большинства стран мира где-то летом. Именно тогда, когда она станет доступной, тогда можно говорить о том, что такие паспорта станут основанием для пересечения границы или путешествий, отметила Скалецкая.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Скалецкая о вакцинации и COVID-паспортах: смотрите видео