Украина почти не отстает от остального мира, – Скалецкая о COVID-паспортах и вакцинации
Пока в Украине только наращивают темпы иммунизации, в Евросоюзе за 2 месяца могут появиться первые паспорта вакцинации. Однако, эксперты не сомневаются, что обязательная COVID-паспортизация будет введена в Европе и других странах.
Источник:24 канал
Следовательно, и нам этого не избежать. Кроме этого, сейчас хотят сделать совместный документ, который будет действовать на всей территории ЕС. Об этом сказала бывшый министр здравоохранения 2019 – 2020 годов Зоряна Скалецкая.
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"Украина сильно не отстает от большинства стран в темпах вакцинации. Они средние по миру. Если мы будем наращивать темпы, то догоним те страны, которые только планируют вводить такие паспорта", – подчеркнула Скалецкая.
Она также добавила, что даже введение такого документа является лишь выполнением международных санитарных правил.
Вакцинация и путешествия
Также экс-министр отметила, что вакцинация за свой счет станет доступной для большинства стран мира где-то летом. Именно тогда, когда она станет доступной, тогда можно говорить о том, что такие паспорта станут основанием для пересечения границы или путешествий, отметила Скалецкая.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Скалецкая о вакцинации и COVID-паспортах: смотрите видео
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