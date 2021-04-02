За минувшие сутки, 1 апреля, в Украине зарегистрировали еще 19 893 больных коронавирусом – это рекордный показатель с начала пандемии. Кроме этого, за этот же период от недуга умерло наибольшее количество больных. Всего по состоянию на 2 апреля в стране зафиксировано 1 711 630 инфицированных.

Так, со вчера из жизни ушли 433 пациента с COVID-19. Поэтому общее количество летальных случаев от коронавируса в стране выросло до 33 679.

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В больницы госпитализировали 5 040 больных с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие недуга.

Зато выписали – 10 287 человек. С начала пандемии – 1 333 370.

К слову, среди новых больных много детей (834), а также 484 медработника. Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали во Львовской области.

Темпы тестирования

В течение 1 апреля в Украине провели 58 944 тестирования методом ПЦР. Кроме этого, были проведены тесты ИФА – 22 564, а также исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 219.

Всего с начала пандемии в Украине провели 8 238 849 ПЦР-тестов.

Как проходит вакцинальная кампания в Украине

В течение вчерашнего дня в Украине против коронавируса вакцинировали 19 097 человек. Всего с начала вакцинальной кампании прививки получили 267 833 жителей Украины. Из них вакцинацию закончили (то есть получили 2 дозы препарата) только 2 человека.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации против COVID-19 записались 393 078 граждан.

Статистика новых больных и прививок в регионах

Киев – 1 164 случая / 1 710 прививок;

Винницкая область – 815 случаев / 800 прививок;

Волынская область – 522 случая / 570 прививок;

Днепропетровская область – 1 178 случаев/ 1 340 прививок;

Донецкая область – 852 случая / 640 прививок;

Житомирская область – 855 случаев / 850 прививок;

Закарпатская – 389 случаев/ 730 прививок;

Запорожская область – 755 случаев / 960 прививок;

Ивано-Франковская область – 415 случаев/ 837 прививок;

Киевская область – 1 156 случаев / 930 прививок;

Кировоградская область – 166 случаев / 460 прививок;

Луганская область – 187 случаев / 440 прививок;

Львовская область – 1 668 случаев/ 1 160 прививки;

Николаевская область – 456 случаев / 830 прививок;

Одесская область – 1 608 случаев / 630 прививок;

Полтавская область – 693 случая / 870 прививок;

Ровенская область – 635 случаев / 480 прививок;

Сумская область – 786 случаев / 500 прививок;

Тернопольская область – 710 случаев / 490 прививок;

Харьковская область – 1 494 случая / 1 030 прививок;

Херсонская область – 221 случай / 40 прививок;

Хмельницкая область – 1 351 случай / 700 прививок;

Черкасская область – 768 случаев / 1 440 прививок;

Черновицкая область – 466 случаев / 400 прививок;

Черниговская область – 583 случая/ 260 прививок.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала