COVID-рекорд в Украине: за сутки почти 20 тысяч новых больных и наибольшее количество смертей
За минувшие сутки, 1 апреля, в Украине зарегистрировали еще 19 893 больных коронавирусом – это рекордный показатель с начала пандемии. Кроме этого, за этот же период от недуга умерло наибольшее количество больных. Всего по состоянию на 2 апреля в стране зафиксировано 1 711 630 инфицированных.
Источник:24 канал
Так, со вчера из жизни ушли 433 пациента с COVID-19. Поэтому общее количество летальных случаев от коронавируса в стране выросло до 33 679.
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В больницы госпитализировали 5 040 больных с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие недуга.
Зато выписали – 10 287 человек. С начала пандемии – 1 333 370.
К слову, среди новых больных много детей (834), а также 484 медработника. Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали во Львовской области.
Темпы тестирования
В течение 1 апреля в Украине провели 58 944 тестирования методом ПЦР. Кроме этого, были проведены тесты ИФА – 22 564, а также исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 219.
Всего с начала пандемии в Украине провели 8 238 849 ПЦР-тестов.
Как проходит вакцинальная кампания в Украине
В течение вчерашнего дня в Украине против коронавируса вакцинировали 19 097 человек. Всего с начала вакцинальной кампании прививки получили 267 833 жителей Украины. Из них вакцинацию закончили (то есть получили 2 дозы препарата) только 2 человека.
По состоянию на 1 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации против COVID-19 записались 393 078 граждан.
Статистика новых больных и прививок в регионах
- Киев – 1 164 случая / 1 710 прививок;
- Винницкая область – 815 случаев / 800 прививок;
- Волынская область – 522 случая / 570 прививок;
- Днепропетровская область – 1 178 случаев/ 1 340 прививок;
- Донецкая область – 852 случая / 640 прививок;
- Житомирская область – 855 случаев / 850 прививок;
- Закарпатская – 389 случаев/ 730 прививок;
- Запорожская область – 755 случаев / 960 прививок;
- Ивано-Франковская область – 415 случаев/ 837 прививок;
- Киевская область – 1 156 случаев / 930 прививок;
- Кировоградская область – 166 случаев / 460 прививок;
- Луганская область – 187 случаев / 440 прививок;
- Львовская область – 1 668 случаев/ 1 160 прививки;
- Николаевская область – 456 случаев / 830 прививок;
- Одесская область – 1 608 случаев / 630 прививок;
- Полтавская область – 693 случая / 870 прививок;
- Ровенская область – 635 случаев / 480 прививок;
- Сумская область – 786 случаев / 500 прививок;
- Тернопольская область – 710 случаев / 490 прививок;
- Харьковская область – 1 494 случая / 1 030 прививок;
- Херсонская область – 221 случай / 40 прививок;
- Хмельницкая область – 1 351 случай / 700 прививок;
- Черкасская область – 768 случаев / 1 440 прививок;
- Черновицкая область – 466 случаев / 400 прививок;
- Черниговская область – 583 случая/ 260 прививок.
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