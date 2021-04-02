За минулу добу., 1 квітня, в Україні зареєстрували ще 19 893 хворих на коронавірус – це рекордний показник від початку пандемії. Окрім цього, за цей самий період від недуги померла найбільша кількість хворих.

Так, від учора з життя пішли 433 пацієнти з COVID-19. Тож загальна кількість летальних випадків від коронавірусу в країні зросла до 33 679. Про це Максим Степанов розповів в ефірі одного з телеканалів. До теми "Південноафриканський" штам COVID-19 вже у 2 областях України, – Степанов Новина доповнюється...