Постановление, которое правительство приняло 30 июня, обнародовали в открытом доступе. Уже 1 июля в Украине начали тестировать цифровые прототипы сертификатов.

Тем временем В Европе ввели единые COVID-сертификаты для всех стран ЕС

Какими будут COVID-сертификаты в Украине

Министерству здравоохранения вместе с Министерством цифровой трансформации поручили в течение месяца разработать:

правила подтверждения действия COVID-сертификата;

образец COVID-сертификата.

МИД тем временем должен подготовить договоры о международном признании документов и узнать, где именно их можно будет использовать

Как указано в постановлении, получить документ можно будет в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной – через приложение "Дия".

Часто эти документы называют паспортами вакцинации, однако запланированный правительством документ будет содержать и другую информацию относительно коронавируса. Так, в сертификаты будут вносить данные о том, переболел ли коронавирусом человек, и имеет ли отрицательный тест.

Запланировано, что сертификат будут выдавать как в электронной, так и в бумажной форме. Ранее речь шла о том, что он будет содержать QR-код.

Главное о COVID-паспортах