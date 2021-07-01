Постановление, которое правительство приняло 30 июня, обнародовали в открытом доступе. Уже 1 июля в Украине начали тестировать цифровые прототипы сертификатов.
Тем временем В Европе ввели единые COVID-сертификаты для всех стран ЕС
Какими будут COVID-сертификаты в Украине
Министерству здравоохранения вместе с Министерством цифровой трансформации поручили в течение месяца разработать:
- правила подтверждения действия COVID-сертификата;
- образец COVID-сертификата.
МИД тем временем должен подготовить договоры о международном признании документов и узнать, где именно их можно будет использовать
Как указано в постановлении, получить документ можно будет в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной – через приложение "Дия".
Часто эти документы называют паспортами вакцинации, однако запланированный правительством документ будет содержать и другую информацию относительно коронавируса. Так, в сертификаты будут вносить данные о том, переболел ли коронавирусом человек, и имеет ли отрицательный тест.
Запланировано, что сертификат будут выдавать как в электронной, так и в бумажной форме. Ранее речь шла о том, что он будет содержать QR-код.
Главное о COVID-паспортах
- 1 июля в Европейском Союзе ввели COVID-сертификаты. В Украине тем временем начали тестировать будущие цифровые прототипы сертификатов.
- В Минздраве отмечали этот документ в Украине будет идентичным европейскому.
- Важно, что Украина и Европейский Союз уже достигли политического согласия относительно взаимного признания сертификатов.
- Сейчас в Украине выдают только международные сертификаты вакцинации против коронавируса.