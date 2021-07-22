Путешествовать в другие страны уже можно с Международным свидетельством о вакцинации, а вот COVID-сертификат такой возможности пока не обеспечивает.
COVID-сертификат
Директор департамента развития электронного здравоохранения Национальной службы здоровья Дмитрий Черныш объяснил особенности действия COVID-сертификата.
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COVID-сертификат выдается людям, которые имеют подтвержденную информацию о вакцинации, переносе болезни или отрицательном результате ПЦР-теста – это данные с электронного здравоохранения eHealth.
COVID-сертификат не нужен для путешествий / Фото НСЗУ
Предусмотрено, что документ будут использовать, как внутри Украины, так и для выезда за границу.
Но для этого необходимо дождаться признания сертификата между Украиной и другими странами. Правительство Украины работает над этим,
– уточнил Черныш.
Все желающие смогут получить сертификат у своего семейного врача.
Международное свидетельство о вакцинации
Свидетельство о вакцинации будут выдавать тем, кто прошел полный курс вакцинации против COVID-19. Свидетельство можно использовать для путешествий за границу.
Его можно получить только в бумажной форме у своего семейного врача или в любом другом учреждении здравоохранения, который присоединен к электронной системе здравоохранения.
В департаменте также напомнили, что с 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID сертификатов – присоединиться могут люди, которые уже получили две дозы вакцины.
В этот же день в Европейском союзе вступил в силу регламент цифровых сертификатов COVID-19: он обеспечивает гражданам и резидентам ЕС возможность беспрепятственно передвигаться по всей территории Евросоюза и Шенгенского пространства.
В бумажном виде украинцам COVID-сертификат планируют выдавать с осени.