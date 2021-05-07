Детали от Ляшко
Международные COVID-сертификаты будут выдаваться в соответствии с требованиями национального законодательства или международных договоров. Документ позволит пересекать границу в случае, если страна требует вакцинацию.
Рекомендуем Как вакцинироваться против COVID-19 без декларации или в другой области
Правила составления этого сертификата определены в международных медико-санитарных правилах. Его можно выдавать, если человек получил полный комплекс проведенных прививок вакциной, которая разрешена к использованию ВОЗ,
– заявил главный санврач.
В то же время он отметил, что страны обсуждают цифровые сертификаты, содержащие не только данные о вакцинации, но и о наличии антител или отрицательного COVID-теста. Это связано с глобальным дефицитом вакцин и ограниченным доступом к ним.
Преимущества COVID-сертификата
По словам Ляшко, цифровой сертификат позволит путешествовать по миру. Кроме того, правительства стран также рассматривают возможности посещения дополнительных массовых мероприятий, которые недоступны во время жесткого карантина.
Что известно о паспортах вакцинации в Украине
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что соответствующие документы могут появиться в Украине до 1 июля.
- Украинский сертификат разрабатывают с учетом требований Еврокомиссии и ВОЗ.
- До внедрения COVID-паспортов, вакцинированные двумя дозами украинцы могут получить бумажное международное свидетельство о вакцинации. При необходимости его можно показать при пересечении границы.