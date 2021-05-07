Детали от Ляшко

Международные COVID-сертификаты будут выдаваться в соответствии с требованиями национального законодательства или международных договоров. Документ позволит пересекать границу в случае, если страна требует вакцинацию.

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Правила составления этого сертификата определены в международных медико-санитарных правилах. Его можно выдавать, если человек получил полный комплекс проведенных прививок вакциной, которая разрешена к использованию ВОЗ,

– заявил главный санврач.

В то же время он отметил, что страны обсуждают цифровые сертификаты, содержащие не только данные о вакцинации, но и о наличии антител или отрицательного COVID-теста. Это связано с глобальным дефицитом вакцин и ограниченным доступом к ним.

Преимущества COVID-сертификата

По словам Ляшко, цифровой сертификат позволит путешествовать по миру. Кроме того, правительства стран также рассматривают возможности посещения дополнительных массовых мероприятий, которые недоступны во время жесткого карантина.

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