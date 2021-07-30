То есть такой документ еще не гарантирует возможности выезда за границу. Такое заявление сделал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

Стоит знать Регистрироваться на вакцинацию онлайн в "Дия" больше не нужно

COVID-сертификаты в "Дия" и выезд за границу

По его словам, COVID-сертификаты все еще находятся на бета-тестировании. В них нашли некоторые недостатки. В частности, они связаны с взаимодействием с e-health.

Надеюсь, через несколько недель они уже будут доступны в "Дия". Но это не значит, что с ними уже можно будет ехать за границу,

– подчеркнул он.

Также Баник отметил, для того, чтобы украинский COVID-сертификат еще признавали за рубежом, нужно не только настроить его технически. Для этого надо подписать соглашения с другими странами о признании этого документа.

Сейчас украинские COVID-сертификаты уже согласились признать Венгрия, Греция, Молдова и Турция.

Справка. С 5 июля пользователям приложения "Дия" стали доступны цифровые COVID-сертификаты вакцинации, а также международные свидетельства о прививках. Чем отличаются эти два документа – узнайте в нашем материале.

Недавно сообщали, что путешествовать в другие страны уже можно с международным свидетельством о вакцинации, а вот COVID-сертификат такой возможности пока не обеспечивает.