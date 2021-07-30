То есть такой документ еще не гарантирует возможности выезда за границу. Такое заявление сделал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.
Стоит знать Регистрироваться на вакцинацию онлайн в "Дия" больше не нужно
COVID-сертификаты в "Дия" и выезд за границу
По его словам, COVID-сертификаты все еще находятся на бета-тестировании. В них нашли некоторые недостатки. В частности, они связаны с взаимодействием с e-health.
Надеюсь, через несколько недель они уже будут доступны в "Дия". Но это не значит, что с ними уже можно будет ехать за границу,
– подчеркнул он.
Также Баник отметил, для того, чтобы украинский COVID-сертификат еще признавали за рубежом, нужно не только настроить его технически. Для этого надо подписать соглашения с другими странами о признании этого документа.
Сейчас украинские COVID-сертификаты уже согласились признать Венгрия, Греция, Молдова и Турция.
Недавно сообщали, что путешествовать в другие страны уже можно с международным свидетельством о вакцинации, а вот COVID-сертификат такой возможности пока не обеспечивает.