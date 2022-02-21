В основном это пожилые люди, которые обладают рядом хронических заболеваний. Об этом рассказал гендиректор областной больницы им. И. И. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.

Важно Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины

В целом 60% больных в реанимации болеют не только COVID-19. У них также был инсульт. Однако медик отметил, что все эти больные уже поступали с инсультами, а после лабораторных исследований у них обнаружили коронавирусную болезнь.

Хотя на 100% мы уверены, что именно коронавирус стал причиной возникновения этого тяжелого заболевания,

– подчеркнул Рыженко.

И подчеркнул, что нарушение мозгового кровообращения для таких больных может быть фатальным. Поэтому он советует всем, кто заболел, обращаться к врачам.

Повысилось и количество психических расстройств

Он сообщил о еще одном печальном итоге за время наблюдения за пациентами с коронавирусом. Есть данные о повышении количества психических расстройств.

"Каждый третий, кто болел COVID-19 и прошел через реанимационное отделение, в дальнейшем имеет депрессивное состояние", – отметил гендиректор больницы.

Врач порекомендовал таким пациентам не перенапрягаться, потому что это может привести к тромбообразованию и нарушению мозгового кровообращения.

К слову Как коронавирус влияет на нервную систему: главные проявления

Нервная система под угрозой

Во время обследования пациентов после коронавирусной болезни медики выявляют и поражение нервной системы, которую вирус считает своим "врагом" и постепенно уничтожает. Впрочем, врач-невролог успокоил: нервная система обладает способностью восстанавливаться.

Однако чем раньше обратиться к врачу, тем выше шансы на скорейшее выздоровление. Также врач посоветовал сделать бустерную дозу вакцины, чтобы избежать новой волны коронавируса.

Будет интересно – мифы о коронавирусе, которые удивят: видео