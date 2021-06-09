Как изменилась ситуация за сутки

В то же время выздоровели – 6 962 человека с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровненской (75) областях.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 25 344 человека,

методом ИФА – 11 463 человека,

экспресс-тестами – 23 813 человек

За все время пандемии в Украине заболели 2 218 039 человек. По состоянию на 9 июня выздоровели 2 108 684 из них, вместе с тем не смогли преодолеть болезнь 51 410 больных COVID-19.

Статистика заболеваемости в регионах: суточный прирост

Киев – 262 случая;

Винницкая область – 18 случаев;

Волынская область – 42 случая;

Днепропетровская область – 75 случаев;

Донецкая область – 56 случаев;

Житомирская область – 16 случаев;

Закарпатская область – 31 случай;

Запорожская область – 43 случая;

Ивано-Франковская область – 30 случаев;

Киевская область – 142 случая;

Кировоградская область – 20 случаев;

Луганская область – 21 случай;

Львовская область – 55 случаев;

Николаевская область – 59 случаев;

Одесская область – 44 случая;

Полтавская область – 41 случай;

Ровненская область – 75 случаев;

Сумская область – 43 случая;

Тернопольская область – 24 случая;

Харьковская область – 87 случаев;

Херсонская область – 68 случаев;

Хмельницкая область – 64 случая;

Черкасская область – 36 случаев;

Черновицкая область – 22 случая;

Черниговская область – 11 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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