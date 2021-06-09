COVID-статистика Минздрава: за сутки умерли 77 пациентов, выздоровели – почти 7 тысяч

9 июня 2021 , 08:16
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Источник:

Минздрав

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 1 385 человек, среди них – 57 детей и 74 медработника. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 77 пациентов.

Как изменилась ситуация за сутки

В то же время выздоровели – 6 962 человека с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровненской (75) областях.

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За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 25 344 человека,
  • методом ИФА – 11 463 человека,
  • экспресс-тестами – 23 813 человек
За все время пандемии в Украине заболели 2 218 039 человек. По состоянию на 9 июня выздоровели 2 108 684 из них, вместе с тем не смогли преодолеть болезнь 51 410 больных COVID-19.

Статистика заболеваемости в регионах: суточный прирост

  • Киев – 262 случая;
  • Винницкая область – 18 случаев;
  • Волынская область – 42 случая;
  • Днепропетровская область – 75 случаев;
  • Донецкая область – 56 случаев;
  • Житомирская область – 16 случаев;
  • Закарпатская область – 31 случай;
  • Запорожская область – 43 случая;
  • Ивано-Франковская область – 30 случаев;
  • Киевская область – 142 случая;
  • Кировоградская область – 20 случаев;
  • Луганская область – 21 случай;
  • Львовская область – 55 случаев;
  • Николаевская область – 59 случаев;
  • Одесская область – 44 случая;
  • Полтавская область – 41 случай;
  • Ровненская область – 75 случаев;
  • Сумская область – 43 случая;
  • Тернопольская область – 24 случая;
  • Харьковская область – 87 случаев;
  • Херсонская область – 68 случаев;
  • Хмельницкая область – 64 случая;
  • Черкасская область – 36 случаев;
  • Черновицкая область – 22 случая;
  • Черниговская область – 11 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Лукашевська