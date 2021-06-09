COVID-статистика Минздрава: за сутки умерли 77 пациентов, выздоровели – почти 7 тысяч

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 1 385 человек, среди них – 57 детей и 74 медработника. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 77 пациентов.
Как изменилась ситуация за сутки
В то же время выздоровели – 6 962 человека с подтвержденным COVID-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровненской (75) областях.
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За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 25 344 человека,
- методом ИФА – 11 463 человека,
- экспресс-тестами – 23 813 человек
Статистика заболеваемости в регионах: суточный прирост
- Киев – 262 случая;
- Винницкая область – 18 случаев;
- Волынская область – 42 случая;
- Днепропетровская область – 75 случаев;
- Донецкая область – 56 случаев;
- Житомирская область – 16 случаев;
- Закарпатская область – 31 случай;
- Запорожская область – 43 случая;
- Ивано-Франковская область – 30 случаев;
- Киевская область – 142 случая;
- Кировоградская область – 20 случаев;
- Луганская область – 21 случай;
- Львовская область – 55 случаев;
- Николаевская область – 59 случаев;
- Одесская область – 44 случая;
- Полтавская область – 41 случай;
- Ровненская область – 75 случаев;
- Сумская область – 43 случая;
- Тернопольская область – 24 случая;
- Харьковская область – 87 случаев;
- Херсонская область – 68 случаев;
- Хмельницкая область – 64 случая;
- Черкасская область – 36 случаев;
- Черновицкая область – 22 случая;
- Черниговская область – 11 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала