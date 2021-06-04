Статистика распространения COVID-19

Со вчерашнего дня в медучреждения страны госпитализировали 963 человека. От осложнений коронавируса умерли 95 пациентов. В то же время выздоровели – 8 291 человек.

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За сутки лаборатории протестировали:

  • методом ПЦР – 28 696 человек,
  • методом ИФА – 11 858 человек,
  • экспресс-тестами – 20 767 человек.

Заболеваемость в регионах: суточный показатель

  • г. Киев – 566 случаев;
  • Винницкая область – 22 случая;
  • Волынская область – 53 случая;
  • Днепропетровская область – 75 случаев;
  • Донецкая область – 79 случаев;
  • Житомирская область – 49 случаев;
  • Закарпатская область – 8 случаев;
  • Запорожская область – 230 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 26 случаев;
  • Киевская область – 145 случаев;
  • Кировоградская область – 15 случаев;
  • Луганская область – 24 случая;
  • Львовская область – 81 случай;
  • Николаевская область – 79 случаев;
  • Одесская область – 79 случаев;
  • Полтавская область – 41 случай;
  • Ровненская область – 105 случаев;
  • Сумская область – 70 случаев;
  • Тернопольская область – 33 случая;
  • Харьковская область – 60 случаев;
  • Херсонская область – 64 случая;
  • Хмельницкая область – 51 случай;
  • Черкасская область – 61 случай;
  • Черновицкая область – 54 случая;
  • Черниговская область – 93 случая.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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