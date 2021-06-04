COVID-статистика в Украине: в каких регионах до сих пор высокая заболеваемость

В Украине в течение последних суток заболели коронавирусом 2 266 человек. Среди них – 82 ребенка и 20 медработников. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Киеве.
Статистика распространения COVID-19
Со вчерашнего дня в медучреждения страны госпитализировали 963 человека. От осложнений коронавируса умерли 95 пациентов. В то же время выздоровели – 8 291 человек.
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За сутки лаборатории протестировали:
- методом ПЦР – 28 696 человек,
- методом ИФА – 11 858 человек,
- экспресс-тестами – 20 767 человек.
Заболеваемость в регионах: суточный показатель
- г. Киев – 566 случаев;
- Винницкая область – 22 случая;
- Волынская область – 53 случая;
- Днепропетровская область – 75 случаев;
- Донецкая область – 79 случаев;
- Житомирская область – 49 случаев;
- Закарпатская область – 8 случаев;
- Запорожская область – 230 случаев;
- Ивано-Франковская область – 26 случаев;
- Киевская область – 145 случаев;
- Кировоградская область – 15 случаев;
- Луганская область – 24 случая;
- Львовская область – 81 случай;
- Николаевская область – 79 случаев;
- Одесская область – 79 случаев;
- Полтавская область – 41 случай;
- Ровненская область – 105 случаев;
- Сумская область – 70 случаев;
- Тернопольская область – 33 случая;
- Харьковская область – 60 случаев;
- Херсонская область – 64 случая;
- Хмельницкая область – 51 случай;
- Черкасская область – 61 случай;
- Черновицкая область – 54 случая;
- Черниговская область – 93 случая.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала