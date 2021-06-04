COVID-статистика в Украине: в каких регионах до сих пор высокая заболеваемость

В Украине в течение последних суток заболели коронавирусом 2 266 человек. Среди них – 82 ребенка и 20 медработников. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Киеве.

Статистика распространения COVID-19

Со вчерашнего дня в медучреждения страны госпитализировали 963 человека. От осложнений коронавируса умерли 95 пациентов. В то же время выздоровели – 8 291 человек.

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За сутки лаборатории протестировали:

методом ПЦР – 28 696 человек,

методом ИФА – 11 858 человек,

экспресс-тестами – 20 767 человек.

Заболеваемость в регионах: суточный показатель

г. Киев – 566 случаев;

Винницкая область – 22 случая;

Волынская область – 53 случая;

Днепропетровская область – 75 случаев;

Донецкая область – 79 случаев;

Житомирская область – 49 случаев;

Закарпатская область – 8 случаев;

Запорожская область – 230 случаев;

Ивано-Франковская область – 26 случаев;

Киевская область – 145 случаев;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 24 случая;

Львовская область – 81 случай;

Николаевская область – 79 случаев;

Одесская область – 79 случаев;

Полтавская область – 41 случай;

Ровненская область – 105 случаев;

Сумская область – 70 случаев;

Тернопольская область – 33 случая;

Харьковская область – 60 случаев;

Херсонская область – 64 случая;

Хмельницкая область – 51 случай;

Черкасская область – 61 случай;

Черновицкая область – 54 случая;

Черниговская область – 93 случая.

С начала эпидемии в Украине заболели 2 211 683 человека, из них по состоянию на 4 июня выздоровели 2 080 382 человека. Умерли от осложнений болезни – 51 054 пациента.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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