Госпитализации нуждались 508 пациентов с выраженной симптоматикой COVID-19. Больше всего больных зарегистрировали в столице.
К теме Новости о коронавирусе 20 июля: новый этап вакцинации в Украине, вакцинация и беременность
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 18 151 человека,
- методом ИФА – 9 082 человек,
- экспресс-тестами – 16 270 человек.
Статистика COVID-19 в регионах в сутки:
- Киев – 232 случая;
- Винницкая область – 12 случаев;
- Волынская область – 6 случаев;
- Днепропетровская область – 27 случаев;
- Донецкая область – 39 случаев;
- Житомирская область – 10 случаев;
- Закарпатская область – 10 случаев;
- Запорожская область – 31 случай;
- Ивано-Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область – 13 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 28 случаев;
- Львовская область – 24 случая;
- Николаевская область – 14 случаев;
- Одесская область – 59 случаев;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровненская область – 4 случая;
- Сумская область – 17 случаев;
- Тернопольская область – 9 случаев;
- Харьковская область – 41 случай;
- Херсонская область – 26 случаев;
- Хмельницкая область – 14 случаев;
- Черкасская область – 12 случаев;
- Черновицкая область – 4 случая;
- Черниговская область – 1 случай.
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала