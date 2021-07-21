COVID-статистика в Украине: заболели 655 человек, 13 – умерли

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 655 человек, включая 37 детей и 18 медработников. От осложнений коронавируса умерли 13 пациентов.

Госпитализации нуждались 508 пациентов с выраженной симптоматикой COVID-19. Больше всего больных зарегистрировали в столице.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 18 151 человека,

методом ИФА – 9 082 человек,

экспресс-тестами – 16 270 человек.

Статистика COVID-19 в регионах в сутки:

Киев – 232 случая;

Винницкая область – 12 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 27 случаев;

Донецкая область – 39 случаев;

Житомирская область – 10 случаев;

Закарпатская область – 10 случаев;

Запорожская область – 31 случай;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 13 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 28 случаев;

Львовская область – 24 случая;

Николаевская область – 14 случаев;

Одесская область – 59 случаев;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровненская область – 4 случая;

Сумская область – 17 случаев;

Тернопольская область – 9 случаев;

Харьковская область – 41 случай;

Херсонская область – 26 случаев;

Хмельницкая область – 14 случаев;

Черкасская область – 12 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 1 случай.

По состоянию на 21 июля в Украине заболели коронавирусом в целом 2 245 930 человек, выздоровели – 2 182 502 человека. В то же время умерли от осложнений болезни 52 769 пациентов.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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