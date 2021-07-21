COVID-статистика в Украине: заболели 655 человек, 13 – умерли

21 июля 2021 , 08:15
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Источник:

Минздрав

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 655 человек, включая 37 детей и 18 медработников. От осложнений коронавируса умерли 13 пациентов.

Госпитализации нуждались 508 пациентов с выраженной симптоматикой COVID-19. Больше всего больных зарегистрировали в столице.

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За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 18 151 человека,
  • методом ИФА – 9 082 человек,
  • экспресс-тестами – 16 270 человек.
По состоянию на 21 июля в Украине заболели коронавирусом в целом 2 245 930 человек, выздоровели – 2 182 502 человека. В то же время умерли от осложнений болезни 52 769 пациентов.

Статистика COVID-19 в регионах в сутки:

  • Киев – 232 случая;
  • Винницкая область – 12 случаев;
  • Волынская область – 6 случаев;
  • Днепропетровская область – 27 случаев;
  • Донецкая область – 39 случаев;
  • Житомирская область – 10 случаев;
  • Закарпатская область – 10 случаев;
  • Запорожская область – 31 случай;
  • Ивано-Франковская область – 8 случаев;
  • Киевская область – 13 случаев;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • Луганская область – 28 случаев;
  • Львовская область – 24 случая;
  • Николаевская область – 14 случаев;
  • Одесская область – 59 случаев;
  • Полтавская область – 10 случаев;
  • Ровненская область – 4 случая;
  • Сумская область – 17 случаев;
  • Тернопольская область – 9 случаев;
  • Харьковская область – 41 случай;
  • Херсонская область – 26 случаев;
  • Хмельницкая область – 14 случаев;
  • Черкасская область – 12 случаев;
  • Черновицкая область – 4 случая;
  • Черниговская область – 1 случай.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Анастасія Лукашевська