Несмотря на то, что вакцина против коронавируса от производителей Pfizer и BioNTech хранится при температуре ниже -70°C, она не требует специальных условий доставки.

Источник: European Business Association Ukraine

Во время онлайн-встречи "Глобальный обзор экономики Украины" генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык успокоила, что вакцина не требует особых условий доставки.

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Вакцина против коронавируса от Pfizer-BioNTech будет поставляться в Украину в специальных боксах, которые поддерживают нужную температуру.

На самом деле это проще, чем все представляют в Украине. Потому что вакцина поставляется в специальных термобоксах, которые поддерживают эту температуру. У нас есть 5 недель, в течение которых термобоксы ее поддерживают. То есть это не требует рефрижераторов и машин... В Европе это вообще FedEx (компания почтовых перевозок – 24 канал) развозит,

– рассказала Цилык.

Вакцина Pfizer в Украине: что известно

В феврале Украина получит 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках инициативы COVAX.

Препарат сразу распределят для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Вакцинация против COVID-19 в Украине, скорее всего, стартует 15 февраля.

Украина может обратиться к COVAX, чтобы получать дополнительную партию Pfizer, но это уже будет следующая поставка – в середине апреля.​

Информация взята из​: 24 канал, "Прямий" и фейсбука Виктора Ляшко.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала