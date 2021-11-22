Обновленные результаты основного исследования 3 фазы показывают, что 2 дозы вакцины Pfizer-BioNTech на 100% эффективны против COVID-19 для детей в возрасте 12 – 15 лет.

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Это первые и единственные раскрытые долгосрочные данные, демонстрирующие безопасность и эффективность вакцины COVID-19 у лиц в возрасте от 12 до 15 лет,

– заявил Угур Шахин, генеральный директор и соучредитель компании BioNTech.

Обновленный анализ клинических испытаний фазы 3 у людей в возрасте от 12 до 15 лет проводили для проверки безопасности и эффективности вакцины в соответствии с рекомендациями FDA для всех компаний, которые исследуют вакцины против COVID-19.

Срок проведения испытаний: необходимые данные собирали с ноября 2020 года до сентября 2021 года.

Результаты исследования:

В исследовании приняли участие 2 228 подростков.

Только 30 из них заболели коронавирусом.

Все 30 инфицированных участников принадлежали к группе плацебо.

Эффективность была неизменно высокой несмотря на пол, расу, ожирение или сопутствующие болезни.

Таким образом вакцина Pfizer-BioNTech продемонстрировала 100% эффективность против COVID-19 среди подростков. В компании отметили, что серьезных проблем с безопасностью не выявлено.