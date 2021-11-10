Суточная статистика
За минувшие сутки, 9 ноября, в Минздраве отчитались за проведение 267 401 прививки против COVID-19. Так, первую дозу вакцины получили 150 663 человека, вторую дозу – 116 738 человек, поэтому они завершили процесс вакцинации.
Актуально Moderna запросила в ЕС разрешение на вакцинацию детей в возрасте от 6 до 11 лет
Вакцинацию проводили 1105 мобильных бригад по иммунизации, 3 202 пункта прививки и 423 цента вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации против СOVID-19
С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек:
- из них получили одну дозу – 11 697 384 человека,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 19 852 176 прививок.
91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные,
– подчеркнули в Минздраве.
Какими препаратами иммунизировали украинцев:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 718 258,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 890 509,
- AstraZeneca – 1 478 710,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала