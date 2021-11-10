COVID-вакцинация в Украине: за сутки более 260 тысяч прививок

В Украине продолжают увеличивать темпы вакцинации против коронавируса. Так, за прошедшие сутки по крайней мере одну дозу вакцины получили более 150 тысяч человек.

Суточная статистика

За минувшие сутки, 9 ноября, в Минздраве отчитались за проведение 267 401 прививки против COVID-19. Так, первую дозу вакцины получили 150 663 человека, вторую дозу – 116 738 человек, поэтому они завершили процесс вакцинации.

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Вакцинацию проводили 1105 мобильных бригад по иммунизации, 3 202 пункта прививки и 423 цента вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации против СOVID-19

С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек:

из них получили одну дозу – 11 697 384 человека,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 19 852 176 прививок.

91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные,

– подчеркнули в Минздраве.

Какими препаратами иммунизировали украинцев:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 718 258,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 890 509,

AstraZeneca – 1 478 710,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала