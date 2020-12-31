COVID-вакцину от Sinovac в Украину могут и не доставить: при каких условиях
Украина получит вакцину против коронавируса от компании Sinovac Biotech только в том случае, если ее эффективность составит не менее 70%.
Когда вакцина получит разрешение на применение, ее поставка в Украину начнется в течение 30 дней после принятия решения. Об этом во время брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает 24 канал.
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В настоящее время компания Sinovac уже заканчивает последнюю фазу клинических исследований, которая проходит в Бразилии. Окончательные результаты ожидают 7 января.
Но Украина не будет закупать препарат, если его эффективность составит меньше 70%.
У нас в контракте предусмотрено, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%,
– уточнил Степанов.
Вакцинация против COVID-19 в Украине: что известно
- Украина должна получить первые партии вакцин против коронавируса в январе – феврале 2021 года.
- В бюджете-2021 года на закупку вакцины против коронавируса предусмотрено 2,6 миллиарда гривен. Еще 1,377 миллиарда гривен выделят из Фонда борьбы с COVID-19.
- Этого недостаточно, так как согласно подсчетам Минздрава для иммунизации 20% населения необходимо 15,1 миллиардов гривен.
- Украина получит 16 миллионов доз вакцин против коронавируса в рамках программы COVAX.
- 1,8 миллиона доз вакцин заказали у компании Sinovac.
- Еще 1,5 миллиона доз препарата планирует передать Польша.
- Известно, что в Украине будут работать более 4000 пунктов прививок.
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