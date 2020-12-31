Украина получит вакцину против коронавируса от компании Sinovac Biotech только в том случае, если ее эффективность составит не менее 70%.

Когда вакцина получит разрешение на применение, ее поставка в Украину начнется в течение 30 дней после принятия решения. Об этом во время брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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В настоящее время компания Sinovac уже заканчивает последнюю фазу клинических исследований, которая проходит в Бразилии. Окончательные результаты ожидают 7 января.

Но Украина не будет закупать препарат, если его эффективность составит меньше 70%.

У нас в контракте предусмотрено, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%,

– уточнил Степанов.

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