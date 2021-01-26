COVID-вакцины с низкой эффективностью могут способствовать опасным мутациям коронавируса
Вакцинация препаратами с низкой эффективностью или пропуск второй дозы прививки может стать причиной развития устойчивости к вакцинам, способствуя распространению новых опасных штаммов.
Источник: DW
Вирусолог Эндрю Рид из Университета Пенсильвании еще в 2001 году на исследованиях куриных вирусов доказал, что слабые вакцины могут способствовать развитию опасных штаммов коронавируса.
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Именно поэтому эксперты и ученые критикуют явление поздней второй прививки, как практикуют в Великобритании, и, возможно, вскоре начнут в США. И хотя благодаря такой методике действительно можно предоставить хоть какую-то первичную защиту большему количеству людей, вакцинированные таким способом граждане не имеют достаточно сильного иммунного ответа.
А сильная иммунная защита это важно. Ведь на преодоление новых и опасных штаммов организму необходимо больше времени. Вирус от этого только выиграет, так как он имеет больше времени, чтобы "придумать", как защититься от гибели в результате вакцинации, то есть мутировать снова. А если такой вирус подхватит человек, который еще не получил вакцину, то последствия могут быть плохими.
Вирусолог Флориан Краммер из частного университета ISMMS в Нью-Йорке предупредил, что широкая практика запоздалой второй прививки может поспособствовать появлению многих миллионов людей, которые имеют достаточно антител, чтобы замедлить распространение вируса и не болеть, но недостаточно для того, чтобы его уничтожить. Это может создать идеальные условия для развития вакцинорезистентних штаммов вируса.
Почему коронавирус мутирует
- Коронавирус – это РНК-содержащий вирус. Проще говоря, это совокупность генетического материала, упакованного внутрь белковой оболочки.
- Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, он начинает создавать новые копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки.
- РНК-вирусы, такие как грипп и корь, более подвержены изменениям и мутациям по сравнению с вирусами ДНК, такими как герпес, оспа и вирус папилломы человека.
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