Вакцинация препаратами с низкой эффективностью или пропуск второй дозы прививки может стать причиной развития устойчивости к вакцинам, способствуя распространению новых опасных штаммов.

Источник: DW

Вирусолог Эндрю Рид из Университета Пенсильвании еще в 2001 году на исследованиях куриных вирусов доказал, что слабые вакцины могут способствовать развитию опасных штаммов коронавируса.

К теме Оценили эффективность вакцин против мутировавших версий коронавируса: неожиданные результаты

Именно поэтому эксперты и ученые критикуют явление поздней второй прививки, как практикуют в Великобритании, и, возможно, вскоре начнут в США. И хотя благодаря такой методике действительно можно предоставить хоть какую-то первичную защиту большему количеству людей, вакцинированные таким способом граждане не имеют достаточно сильного иммунного ответа.

А сильная иммунная защита это важно. Ведь на преодоление новых и опасных штаммов организму необходимо больше времени. Вирус от этого только выиграет, так как он имеет больше времени, чтобы "придумать", как защититься от гибели в результате вакцинации, то есть мутировать снова. А если такой вирус подхватит человек, который еще не получил вакцину, то последствия могут быть плохими.

Вирусолог Флориан Краммер из частного университета ISMMS в Нью-Йорке предупредил, что широкая практика запоздалой второй прививки может поспособствовать появлению многих миллионов людей, которые имеют достаточно антител, чтобы замедлить распространение вируса и не болеть, но недостаточно для того, чтобы его уничтожить. Это может создать идеальные условия для развития вакцинорезистентних штаммов вируса.

Почему коронавирус мутирует