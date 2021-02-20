В Івано-Франківській області призупинено роботу розважальної інфраструктури та закладів громадського харчування через збільшення кількості випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що відповідне рішення було прийнято на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 17 лютого.

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Заборони господарської діяльності в інших областях поки немає. Саме про це я повідомляв в участі в політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Зараз мова йде саме про Івано-Франківської області,

– наголосив Ляшко.

Жодних додаткових обмежень чи заборон по Чернівецькій області та Закарпаття не приймалося.

"Але, якщо проаналізувати спалаху в Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях, а це три критично зростаючі області за кількістю випадків, то можемо чітко простежити, що це пов'язано саме з масовим пересуванням туристів, тому, особливо будемо стежити за епідемічною ситуацією саме в цих регіонах, і в разі необхідності будемо відповідно реагувати", – додав головний санітарний лікар.

До слова, рішення про заборону або припинення будь-якої господарської діяльності в регіоні приймається виключно на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно до показників захворюваності.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу