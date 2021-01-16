Дает мгновенный результат: в Израиле испытывают дыхательный тест на COVID-19
Компания Scentech Medical, которая базируется в Израиле, создала дыхательный тест на COVID-19, результат которого появляется в течение нескольких секунд. Сейчас разработка находится на втором этапе испытаний.
Что известно о тесте Scentech Medical
В компании надеются, что их разработка поможет выявить зараженных еще до появления первых симптомов. Это может помочь остановить распространение COVID-19, пишет The Times of Israel.
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В испытании в медицинском центре Асафа Харофэ приняли участие 784 человека. Они дышали в устройство в течение 10 секунд и сразу после этого получали результаты.
Как пояснили в Scentech Medical, с помощью устройства можно с высокой точностью диагностировать положительный или отрицательный результат, а также выяснить, имеет ли пациент антитела к COVID-19.
Как разработка может повлиять на ситуацию в мире
"Как только мы сможем проверить пациента за 10 секунд и выяснить, не болен ли он, все границы могут быть открыты. Это означает, что мир вернуться к привычной жизни", – убежден доктор Стентех Ром Элиаз.
Это тест на дыхание, который на самом деле изменит мир диагностики в целом, и мир коронавируса COVID-19 в частности,
– убежден он.
Компания намерена подать запрос на одобрение от FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США). Там требуют минимум 91% точности для тестов на COVID-19. В Scentech сообщают, что достигли результата в 98%.
Как работает мгновенный дыхательный тест: смотрите видео Scentech
Тест Scentech использует лабораторную технику для разделения и анализа соединений в газах. А также метод для определения элементарных сигнатур частиц и молекул. Кроме этого – устройство сбора дыхания ReCIVA.
Коронавирус в Израиле: что известно
- В начале года Израиль ввел очередной локдаун из-за вспышки заболеваемости новым штаммом COVID-19.
- При этом, государство является мировым лидером по темпам вакцинации в мире. Там прививки получили уже около 20% граждан.
- Впрочем, несмотря на это, министерство здравоохранения сообщило о большой волне госпитализаций и критической ситуации с заболеваемостью.
- Новый локдаун продлится до 21 января. К этому времени будут закрытыми большинство предприятий. Школы будут работать в стандартном режиме.
- По состоянию на 16 января в Израиле подтвердили 535 049 случаев коронавируса. Умерли 3 910 человек, 453 127 пациентам удалось выздороветь.
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