Компания Scentech Medical, которая базируется в Израиле, создала дыхательный тест на COVID-19, результат которого появляется в течение нескольких секунд. Сейчас разработка находится на втором этапе испытаний.

Что известно о тесте Scentech Medical

В компании надеются, что их разработка поможет выявить зараженных еще до появления первых симптомов. Это может помочь остановить распространение COVID-19, пишет The Times of Israel.

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В испытании в медицинском центре Асафа Харофэ приняли участие 784 человека. Они дышали в устройство в течение 10 секунд и сразу после этого получали результаты.

Как пояснили в Scentech Medical, с помощью устройства можно с высокой точностью диагностировать положительный или отрицательный результат, а также выяснить, имеет ли пациент антитела к COVID-19.

Как разработка может повлиять на ситуацию в мире

"Как только мы сможем проверить пациента за 10 секунд и выяснить, не болен ли он, все границы могут быть открыты. Это означает, что мир вернуться к привычной жизни", – убежден доктор Стентех Ром Элиаз.

Это тест на дыхание, который на самом деле изменит мир диагностики в целом, и мир коронавируса COVID-19 в частности,

– убежден он.

Компания намерена подать запрос на одобрение от FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США). Там требуют минимум 91% точности для тестов на COVID-19. В Scentech сообщают, что достигли результата в 98%.

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Тест Scentech использует лабораторную технику для разделения и анализа соединений в газах. А также метод для определения элементарных сигнатур частиц и молекул. Кроме этого – устройство сбора дыхания ReCIVA.

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