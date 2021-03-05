В Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) заявили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Украине составляет 13 – 20%. Этого мало.

Руководитель KSE Юрий Ганиченко поделился результатами моделирования KSE. По данным Центра, уровень коллективного иммунитета в Украине далек от достаточного.

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Что известно о коллективном иммунитете в Украине

Если принимать во внимание только официально подтвержденные случаи коронавируса, то коллективный иммунитет в Украине составляет 4%. Это связано с мировой тенденцией, когда иммунитет официально выявляют лишь в 30% от всех случаев инфицирования.

Но, по данным ученых, уровень коллективного иммунитета в стране составляет не более 13 – 20%. То есть до необходимого уровня еще далеко.

Есть новости, что, вероятно, уровень коллективного иммунитета уже высок, но это не так. В Украине сейчас это не более чем 20% — это максимум, который показывает анализ Киевской школы экономики, построенный на эпидемиологическом моделировании,

– рассказал Ганиченко.

В ВОЗ отмечают, что для преодоления пандемии иммунитет должен быть у 60 – 70% населения.

Руководитель Центра отметил, что уровень выработки коллективного иммунитета после переноса коронавируса является низким.

И прежде чем человечество достигнет необходимого деления, это заберет еще много человеческих жизней. Поэтому следующий и более безопасный путь к иммунизации населения – вакцинация.