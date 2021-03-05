Далек до достаточного: коллективный иммунитет к COVID-19 в Украине не более 20%
В Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) заявили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Украине составляет 13 – 20%. Этого мало.
Источник:hromadske
Руководитель KSE Юрий Ганиченко поделился результатами моделирования KSE. По данным Центра, уровень коллективного иммунитета в Украине далек от достаточного.
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Что известно о коллективном иммунитете в Украине
- Если принимать во внимание только официально подтвержденные случаи коронавируса, то коллективный иммунитет в Украине составляет 4%. Это связано с мировой тенденцией, когда иммунитет официально выявляют лишь в 30% от всех случаев инфицирования.
- Но, по данным ученых, уровень коллективного иммунитета в стране составляет не более 13 – 20%. То есть до необходимого уровня еще далеко.
Есть новости, что, вероятно, уровень коллективного иммунитета уже высок, но это не так. В Украине сейчас это не более чем 20% — это максимум, который показывает анализ Киевской школы экономики, построенный на эпидемиологическом моделировании,
– рассказал Ганиченко.
В ВОЗ отмечают, что для преодоления пандемии иммунитет должен быть у 60 – 70% населения.
Руководитель Центра отметил, что уровень выработки коллективного иммунитета после переноса коронавируса является низким.
И прежде чем человечество достигнет необходимого деления, это заберет еще много человеческих жизней. Поэтому следующий и более безопасный путь к иммунизации населения – вакцинация.
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