Дальше так не будет, – в Офисе Президента объяснили провал плана вакцинации
В Офисе Президента утверждают, что в дальнейшем вакцинация пойдет по тому плану, который очертили в Минздраве. То, что сейчас в Украине привили только около 1% людей, объясняют недостаточным количеством вакцин.
Источник:"Новое Время"
Как заявил заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, медленные тепмы связанные с тем, что количество препарата в Украине не отвечало планируемому количеству прививок.
Обратите внимание Две дозы вакцины в Украине получило лишь пять человек
За счет чего темпы вакцинации должны вырасти
Тимошенко заявил: несколько недель назад в Украине была примерно 1 тысяча вакцинаций в сутки. Сейчас это 20 тысяч в сутки. Того темпа, который был в начале, уже не ожидают.
Дальше так не будет. Темпы сейчас обусловлены тем, что недостаточно вакцин прибыло в Украину. В апреле мы ожидаем несколько поставок от различных компаний,
– сказал Шевченко.
Как рассказал Шевченко, в Украину приедет и еще одна партия китайской вакцины, и AstraZeneca, и начнется программа COVAX.
Власти наладили систему, утверждает Шевченко, которая способна делать в десятки раз больше вакцинаций в сутки. "На прошлой неделе мы подключили стационарные пункты вакцинации, они могут делать в десятки раз больше прививок в сутки. Мы ожидаем поставки и начнем", – рассказал он.
Вакцинация в Украине: главное
- 353 147 человек в Украине уже привили с начала кампании.
- Только 5 человек из них получили 2 дозы вакцины, то есть полностью прошли этап вакцинации.
- За прошедшие сутки в Украине провели 18 569 прививок COVID-19.
- По состоянию на 8 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек.
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