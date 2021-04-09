В Офисе Президента утверждают, что в дальнейшем вакцинация пойдет по тому плану, который очертили в Минздраве. То, что сейчас в Украине привили только около 1% людей, объясняют недостаточным количеством вакцин.

Как заявил заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, медленные тепмы связанные с тем, что количество препарата в Украине не отвечало планируемому количеству прививок.

Обратите внимание Две дозы вакцины в Украине получило лишь пять человек

За счет чего темпы вакцинации должны вырасти

Тимошенко заявил: несколько недель назад в Украине была примерно 1 тысяча вакцинаций в сутки. Сейчас это 20 тысяч в сутки. Того темпа, который был в начале, уже не ожидают.

Дальше так не будет. Темпы сейчас обусловлены тем, что недостаточно вакцин прибыло в Украину. В апреле мы ожидаем несколько поставок от различных компаний,

– сказал Шевченко.

Как рассказал Шевченко, в Украину приедет и еще одна партия китайской вакцины, и AstraZeneca, и начнется программа COVAX.

Власти наладили систему, утверждает Шевченко, которая способна делать в десятки раз больше вакцинаций в сутки. "На прошлой неделе мы подключили стационарные пункты вакцинации, они могут делать в десятки раз больше прививок в сутки. Мы ожидаем поставки и начнем", – рассказал он.

Согласно плану Минздрава, по которому уже месяц продолжается вакцинация в стране, должны были сделать прививки 21 036 961 человеку в течение 2021 – 2022 годов – это только приоритетные группы. За первый месяц вакцинировали только 250 тысяч человек – это лишь 1%.

Вакцинация в Украине: главное

353 147 человек в Украине уже привили с начала кампании.

человек в Украине уже привили с начала кампании. Только 5 человек из них получили 2 дозы вакцины, то есть полностью прошли этап вакцинации.

За прошедшие сутки в Украине провели 18 569 прививок COVID-19.

COVID-19. По состоянию на 8 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек.

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Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала