Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 745 від 16.04.2021 про внесення змін до Дорожньої карти з вакцинації проти COVID-19, залишкові дози вакцин більше не можуть використовуватися для щеплення публічних осіб.

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"Тому керуючись Законом України № 2297-VI "Про захист персональних даних" від 01.06.2010, департаменти охорони здоров’я областей та м. Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами", – додали у пресслужбі.

Що відомо про вакцинацію публічних осіб

11 березня 2021 року МОЗ наказом №443 дозволило щепити залишковими дозами вакцини пріоритетні групи ризику з наступного етапу вакцинації.

Якщо вакцинувати представників визначених груп із наступного етапу було неможливо, для популяризації вакцинації рекомендувалося залучати до щеплення публічних та громадських діячів.

У МОЗ наголосило, що нові зміни до Дорожньої карти більше не передбачають такої можливості.

Що будуть робити із залишковими дозами?

Тепер для уникнення утилізації залишку вакцини від коронавірусної хвороби до щеплень залишковими дозами можна долучати лише осіб, визначених у першому та другому етапах вакцинації.