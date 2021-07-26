Для чего это нужно?

Причиной тому является то, что несколько стран за пределами ЕС и Шенгенской зоны не признают вакцинацию различными препаратами как полную вакцинацию при въезде в страну. Поэтому, это может стать проблемой для путешествий для около 150 тысяч граждан Дании, которые получили две разные вакцины.

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К слову, недавно датские СМИ сообщали о женщине из Таиланда, которая живет в Дании и не может посещать своих родителей в Таиланде, поскольку от нее требуют пребывания на карантине из-за прививки двумя дозами разных препаратов.

Вакцинация разными препаратами в Дании

151 335 граждан Дании, в том числе большинство медицинского и сестринского персонала, получили первую дозу вакцины AstraZeneca, но затем препарат был изъят из официальной программы вакцинации в стране из-за беспокойства по образованию тромбов.

Продолжали вакцинацию они препаратами от Biontech / Pfizer или от Moderna.

Сейчас в качестве третьей дозы таким гражданам снова предложат вакцины от Biontech / Pfizer или Moderna.

Безопасна ли вакцинация тремя дозами

Результаты исследований показали, что бустерная (третья) доза вакцины вд Pfizer, которую вводили через 6 месяцев после второй прививки, увеличивает количество антител в 5 – 10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями.

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