В Дании людям, которые получили две дозы вакцины, предложат третью: причина

В Дании людям, которые завершили вакцинацию, то есть получили уже две прививки, предложат третью дозу. Правда, это будет касаться людей, которые получили прививки разными вакцинами.

Для чего это нужно?

Причиной тому является то, что несколько стран за пределами ЕС и Шенгенской зоны не признают вакцинацию различными препаратами как полную вакцинацию при въезде в страну. Поэтому, это может стать проблемой для путешествий для около 150 тысяч граждан Дании, которые получили две разные вакцины.

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К слову, недавно датские СМИ сообщали о женщине из Таиланда, которая живет в Дании и не может посещать своих родителей в Таиланде, поскольку от нее требуют пребывания на карантине из-за прививки двумя дозами разных препаратов.

Вакцинация разными препаратами в Дании

151 335 граждан Дании, в том числе большинство медицинского и сестринского персонала, получили первую дозу вакцины AstraZeneca, но затем препарат был изъят из официальной программы вакцинации в стране из-за беспокойства по образованию тромбов.

Продолжали вакцинацию они препаратами от Biontech / Pfizer или от Moderna.

Сейчас в качестве третьей дозы таким гражданам снова предложат вакцины от Biontech / Pfizer или Moderna.

Безопасна ли вакцинация тремя дозами

Результаты исследований показали, что бустерная (третья) доза вакцины вд Pfizer, которую вводили через 6 месяцев после второй прививки, увеличивает количество антител в 5 – 10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями.

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